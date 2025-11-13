10月5日に凱旋門賞が終わり、英国の大手ブックメーカーは既に来年の凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン芝2400メートル）オッズを設定している。

ウィリアムヒル社は1日の米BCクラシック（デルマー、ダート2000メートル）を踏まえ、同レースを制したフォーエバーヤング（牡4＝矢作、父リアルスティール）のオッズを新たに設定。17倍で3番人気とし、今年の凱旋門賞を制したダリズ（牡3＝仏F・グラファール、父シーザスターズ）が11倍で1番人気、同2着ミニーホーク（牝3＝愛A・オブライエン、父フランケル）が15倍で2番人気となっている。

4月2日、ドバイワールドCウィークにメイダン競馬場で行われた共同会見で、矢作師は先々の芝起用の可能性を問われ「そこは日本のファンが望んでいるところでもあるので、オーナーと“一度は芝を走らせたい”という話はしています。ただ、どのレースなのか、凱旋門賞なのか、ジャパンCなのか、有馬記念なのか、あるいはBCターフであるのか、そこはまだ考えていません」とプランを明かしていた。

23年秋のデビューから過去13戦、ダート一本で勝負してきたリアルスティール産駒。米国から帰国後は検疫と放牧を挟み、来年に備える。連覇が懸かるサウジC（2月14日、キングアブドゥルアジーズ、ダート1800メートル）から今年3着だったドバイワールドC（3月28日、メイダン、ダート2000メートル）を予定し、その先は未定。日本の、そして世界のファンがダート王の動向に注目している。