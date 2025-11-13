「介護をしている方。がんばりすぎていませんか――？」介護の現場で生活相談員として働くのぶさんは「介護する人を支えるために、ぼくたち介護職がいます」と語ります。介護現場での心温まるエピソードや、介護のコツをXで発信し、フォロワーは3.7万人を超えるのぶさん。そんなのぶさんが伝えたい＜読むだけで心がラクになる＞メッセージを集めた著書『読むだけで介護がラクになる本』より、一部を抜粋して紹介します。

自宅と同じような生活を続けられる

世間では「老人ホームは不自由な場所」というイメージがあるかもしれませんが、実際は好きなものを食べたり、外出したりする自由もあります。

ある日の入居相談。

「施設に入ったら死ぬまで家に帰れないんだろ〜」「この家から離れるのはやっぱり寂しい〜」「お父さんを困らせたくないから言われた通りにするけどさ〜」「もうあっちに逝きたい」

ご家族に施設入居を伝えられて、気持ちが沈んでいた94歳の女性。

老人ホームでできることを全力でご説明しました。

・ご家族の理解があれば外出、外泊はいつでもOK

・ご家族の面会もいつでも可能

・週イチで出前（ラーメン等）をとる方もいる

・危険物以外は何を持ってきてもOK（生き物は要相談）

・今まで通っていた、なじみの理容室にお連れします

・自宅にいたときの習慣はぜひ続けてください（たとえば毎朝の乳酸菌飲料、晩酌の日本酒……）

そうしたら、泣きそうだった女性の目はキラキラ輝き出し、「仕方ない。試しに行ってやってもいいかな」とひと言。心の中でガッツポーズした瞬間です。

老人ホームは楽しい！と伝えるのが、相談員としてのぼくの役目だと思っています。

施設を利用する前は抵抗感があっても、実際に利用してみると「最高じゃん！」と思う方も少なくありません。

たとえば、食事は上げ膳据え膳。黙っていても食事が運ばれてきて、「XXさん、お昼ごはんが来ましたよ〜」と職員が声をかけてくれます。

毎日カップラーメンや菓子パンばかりだった方には、大きな変化です。管理栄養士が栄養管理した健康的な食事が提供されるため、血液検査の数値が改善したという話も珍しくありません。

食事は必ずしも決められたものだけではなく、出前を取ったり外食に行ったりすることも可能です（施設によります）。「×月×日、出前を取りますけど、Xさんもいかがですか？」という軽いノリで、ラーメンを職員と一緒に楽しむこともあります。

外食では、好きなメニューを企画して、ご家族や職員と一緒に楽しむことも。

たとえば、普段は少食な方が大好きなうな重を食べて、「こんなにおいしいのは初めて！」と満面の笑みを見せてくれることもあり、職員にとっても大きな喜びです。

移動スーパーが来ることもあります。92歳の男性は先日、お刺身とバナナと菓子パンを買ってニッコニコしていました。

施設入居の際に、ご本人とご家族に持ち物の説明をするときには、「今まで使っていたなじみのものがあれば、何でも持ってきてください」とお伝えしています。過去に、賞状を山ほど持ってきたり、仏壇を持ってきた方までいました。

賞状を眺めるのが生きがい。毎日仏壇に手を合わせるのが習慣。当たり前だった生活が当たり前に続けられるように配慮しています。



認知症の母を施設に預けてラクになった息子さんの話

●「自分の手で世話したい」の限界

介護の仕事を10数年続けてきた中で、忘れられない出来事があります。

ある認知症の母親（86歳）とふたり暮らしをしている息子さんの話です。お母さんは要介護３で、息子さんは在宅で懸命に介護を続けていました。

しかし、介護の現実は想像以上に厳しいものでした。費用の問題もあって、毎日デイサービスやショートステイを利用するわけにはいかず、自宅での介護の日が多くありました。

それでも、息子さんは「自分の手で世話をしたい」という強い思いから、なんとかがんばっていました。

しかし、どうしても仕事に行かなければならない日には、母親をベッドに抑制帯で固定して出かけるしかありませんでした。そのたびに息子さんは「ごめんね……」と申し訳なさそうに母親に声をかけていました。想像するだけでも涙が出そうです。



そんな状況を知ったデイサービスの職員が、地域包括支援センターに相談し、息子さんへの支援が始まりました。

当初、息子さんは「どうしても家でみたい」という気持ちを繰り返し口にしていました。しかし、包括支援センターの職員や介護職員との何度もの話し合いを経て、最終的にお母さんを施設に預ける決断をしました。

この決断は息子さんにとって非常につらいものでしたが、それでも「お母さんにとっていい環境を」と施設入居を決断しました。

施設入居後、状況は大きく変わりました。息子さんは週末にリモート面会を利用してお母さんと会話を楽しむようになりました（当時はコロナ禍で直接の面会ができませんでした）。「この写真、見えるけ？」と昔の写真を見せながら、ふたりで笑い合う様子は本当に幸せそうでした。

母親も以前より穏やかな表情を見せるようになり、施設の職員たちもその光景に癒やされるほどでした。息子さんの明るい笑い声は、廊下にまで響いていました。

笑顔で面会に来るのも、立派な介護

この出来事を振り返るたびに思うのは、介護職経験者である、お笑いコンビ・EXITりんたろー。さんの、「家でみるのも施設に預けるのも愛」という名言です。どちらの選択肢も、家族を思う気持ちがあってこそ成立するものです。

しかし、まだまだ「在宅介護＝美徳」「施設に預ける＝冷たい」という偏見が根強く残っています。

こうした考え方は、介護を行う家族にとって大きな負担となり、時に間違った方向に追い込むことにもなります。「在宅介護は立派」とか「施設に預けるのはかわいそう」といった価値観は完全に間違いです。

施設に入居しても、一生の別れではないし、家族との絆が消えるわけでもありません。ただ、暮らしの拠点が変わるだけです。むしろ少し距離をとることで、これまでよりも優しく接することができたり、冷静に相手を思いやる余裕が生まれることもあります。

親の介護で仕事を辞めた人、毎日眠れなくて体調を崩した人、ダメだとわかっていても手をあげてしまった人……。そんな方をたくさん見てきました。たまに面会に来て大笑いするだけでも、立派な介護です。

介護は家族だけで抱え込むものではありません。プロの手を借りることは、家族の幸せにもつながります。そして、家族の笑顔が増えることが、介護を受けるご本人にとっても大きな安心と喜びになるのです。

※本稿は、『読むだけで介護がラクになる本』（のぶ：著／すばる舎）の一部を再編集したものです。