ルイ·ヴィトンから秋冬新作が登場♡立体ダミエのビーニー＆マフラー

ルイ·ヴィトンの秋冬新作メンズアクセサリーが登場♡ウール100％で立体的なダミエパターンを表現した「ビーニー·ダミエ スナッグ」（69,300円・税込）や、定番シグネチャーにフレッシュカラーを取り入れた「マフラー·ダミエ スナッグ」（88,000円・税込）など、豊かな質感と遊び心のあるデザインで冬の装いを格上げします♪

立体ダミエで魅せるビーニー



ビーニー·ダミエ スナッグ

価格：69,300円（税込）

LOUIS VUITTON

ニットで立体的なダミエパターンを表現。「Marque L. Vuitton Déposée」シグネチャーでストリート感をプラス！

ビーニー·オンリー LV

価格：66,000円（税込）

LOUIS VUITTON

シンプルな形状とブラック刺繍でエフォートレスなエレガンスを演出。

ビーニー·LV クラッシュ モノグラム·ヘリテージ

価格：89,100円（税込）

LOUIS VUITTON

立体的なモノグラムとオーバーサイズのLV刺繍で遊び心をプラス。寒い季節も立体感のあるビーニーで表情豊かに♡

ウール＆カシミヤで暖かく彩るマフラー



マフラー·ダミエ スナッグ

価格：88,000円（税込）

LOUIS VUITTON

立体的なニットでチェックパターンを表現、シグネチャー入りでモダンに。

マフラー·モノグラム チェック

価格：137,500円（税込）

LOUIS VUITTON

ダミエ·ヘリテージとモノグラムの融合で冬のステートメントアイテムに。

マフラー·オール アバウト モノグラム グラディエント

価格：91,300円（税込）

LOUIS VUITTON

ブルーグラデーションのオーバーサイズモノグラムで端にツイストフリンジ付き。

冬の装いに彩りと質感をプラス♡一枚でコーデの主役に♪

LOUIS VUITTON

ルイ·ヴィトン秋冬アクセで冬コーデ格上げ



ルイ·ヴィトンの秋冬新作ビーニー＆マフラーは、立体ダミエやモノグラムを巧みに取り入れたデザインで、ウール100％やカシミヤ100％の素材感が冬の装いにぴったり♡

ビーニー·ダミエ スナッグ（69,300円）、マフラー·ダミエ スナッグ（88,000円）など、豊かな質感とカラーで毎日のコーデを格上げしてくれます♪