【ワシントン＝淵上隆悠】米議会下院は１２日夜（日本時間１３日午前）、来年１月３０日までの政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案を採決し、賛成多数で可決した。

既に上院は通過しており、トランプ大統領が１２日中に署名して成立する。１２日で米史上過去最長の４３日目を迎えた政府機関の一部閉鎖がようやく終了する。

採決では野党・民主党の一部も賛成に回り、賛成２２２、反対２０９だった。

与党・共和党のマイク・ジョンソン下院議長は採決に先がけて行った記者会見で、「長かった国家の悪夢がようやく終わる」と語った。キャロライン・レビット大統領報道官も採決前の記者会見で、「トランプ氏は、壊滅的な民主党による政府閉鎖を自らの署名で終結させることを心待ちにしている」と述べ、速やかに成立させる方針を示した。

成立すれば、政府は連邦職員に対する給与の支払いが可能となり、低所得者層に対する食費補助の資金枯渇も解消される。管制官らが不足していた各地の空港の混乱なども収束に向かう。

一方、米議会予算局（ＣＢＯ）は、政府閉鎖が米経済に約１１０億ドル（約１兆７０００億円）の損失をもたらし、２０２５年１０〜１２月期の国内総生産（ＧＤＰ）を１・５％押し下げると試算した。

つなぎ予算案を巡っては、上院での採決に当たり、民主党が賛成の条件として年末に期限を迎える医療保険補助の延長などを要求。共和党は応じず、１０月１日に第１次トランプ政権下の１８年１２月〜１９年１月以来、７年ぶりとなる政府閉鎖が始まり、当時の最長記録３５日間を上回った。結局、医療保険補助の関連法案を１２月に採決することで共和党と民主党の一部が折り合うなどし、１０日に修正案が上院を通過していた。

◇

【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１２日、来年１月３０日までの政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案に署名し、成立させた。米史上過去最長の４３日目を迎えていた政府機関の一部閉鎖は解消された。