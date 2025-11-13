岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第8回が11月13日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】あかりが平屋に来て…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月13日放送回のネタバレを含みます。

第8回あらすじ

なつみ（森七菜）の友達・あかり（光嶌なづな）が平屋に泊まりに来ることに。

なつみは掃除中、ヒロト（岡山天音）が出演した映画のＤＶＤを見つけ、俳優時代のヒロトを思い出す。

平屋にきたあかりは、なつみの漫画を読んで、面白いと大絶賛。なつみは、ヒロトがいつも励ましてくれるから、今はやるしかないんだとあかりに話す。

なつみが思い返すのは、小学校時代、ヒロトと過ごしたある夏の日のことで―。