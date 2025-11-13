自民党の茂木敏充外務大臣が１３日、前回の投稿で大バズりした「コーヒーブレイク動画」Ｇ７外相バージョンを公開した。

茂木大臣は１０月３０日に投稿した会議中のコーヒーブレイク動画が４００万回超の表示回数の大バズり。そのため今回のＧ７外相会議でもリクエストが届いた模様。

茂木氏は「コメント等で要望もいただきましたので、今回もセッションの合間のコーヒーブレイクの様子です」と動画をアップ。「昨日は夜の１１時まで議論進めまして若干眠い」といい「スターバックスのコーヒーもありますし、カナダのこのカエデこれをですね、イメージしたクッキーもある」などと紹介。「本当はカフェオレがいいかなと思いましたが、少し濃い目のコーヒーで」と眠気を覚ます意味も込め、濃いコーヒーを飲んでいると説明していた。

この投稿も１３日午後１２時３０分現在、５７万表示回数。コメントも７００件近くに迫り「こういう投稿大好きです」「最近。コーヒー飲む度に茂木さんのこと思い出してしまってます」「そのうちコーヒーのＣＭがきたりして」など反響を呼んでいた。