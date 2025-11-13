北村有起哉さん主演、仲間由紀恵さん共演のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）の第6話が11月13日、放送される。



三階建てのレトロマンションに住む、三家族の住人たちの物語を描いたホームコメディー。19年前、あることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わした小倉夫婦。マイペースな夫の渉を北村さんが、家族を最優先に生きてきた妻のあんを仲間由紀恵さんが演じる。

【写真】疲れ果てた慎一とさとこ

脚本は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる岡田惠和さん。主題歌は、松任谷由実さんの『天までとどけ』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、11月13日放送回のネタバレを含みます。

第6話あらすじ

「たそがれステイツ」の三階に住む小倉ゆず（近藤華）は、二階に住む樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）の映画を撮っていた。



（『小さい頃は、神様がいて』／(c)フジテレビ）

子どもの頃から他人が苦手だった志保と、笑顔でいることで自分を守っていた奈央。

二人は高校生の時に付き合うようになり、卒業後に一緒に上京して暮らし始めた。

その話を笑顔で聞いていたゆずだが、二人の夢だったキッチンカーを買うのは難しいと知り、心を痛める。

慎一とさとこは…

小倉渉（北村有起哉）は順（小瀧望）とおでん屋へ。離婚については黙ったまま、楽しそうにおでんを食べる渉。

一方、あん（仲間由紀恵）は順が幼い頃から離婚の約束を知っていたと確信し、やるせない気持ちになる。

渉と順、あんとゆずはそれぞれの場所で、昔ゆずの学校行事で芝居を観に行ったことを思い出す。

あるシーンで、客席の中で渉だけが号泣していた。それに気づいた他の観客が笑い出す中、あんは「何がおかしいんですか！」と怒ったのだった。当時のことを思い出した順とゆずは、それぞれの想いを明かす。



一階に住む永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）は、凛（和智柚葉）と真（山本弓月）の育児に疲れてソファで眠ってしまう。

目を覚ました二人は部屋を片付ける気力もなく、散らかった部屋で酒を酌み交わす。

そんな中、順はおでんパーティーを提案し、永島家に集まることに。和気あいあいと楽しんでいた一同だったが…。

