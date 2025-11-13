「締めつけがつらい」「汗で蒸れる」――。家に帰ってすぐにブラジャーを外す女性は少なくないのでは。実は「家ではノーブラ」な女性は5割に上るという調査もある。今年注目されたのが、ノーブラで外出できる服「ブラレスウェア」だ。胸部にはカップではなく、ウレタン製のパッドを縫いつけたつけ心地重視の作りで、「バストを支える」「バストシルエットを美しく見せる」という従来の役目よりも解放感を優先させた商品だ。“ブラキャンセル服”を開発したのは、アパレルメーカーの「キャンプ」（東京都渋谷区）。創業した2人の女性はアパレルでも下着メーカーでもない異業種の出身。常識を覆した「ノーブラで外出できる服」誕生の背景を取材した。

ノーブラで外出できる

「ノーブラでいい日が、あってもいい」――。ブラジャーなし、１枚で出かけられる服という大胆なコンセプトを掲げるのがブラレスウェアブランド「no-bu(ノーブ)」だ。Tシャツの裏面、バスト部分にウレタン製の特殊素材を縫い付けることで、バストトップの隆起をカバーする仕様だ。一般的に、ブラジャーにはカップの下部にワイヤーがあり、ブラトップは胸の下部にゴムを使用する。しかし、no-buではゴムやワイヤーを使用せずに解放感を重視。さらに、従来の下着一体型の服は乳房を包むカップを使っているものが多いが、no-buの服は胸の形状に合うような独自開発したパッドを使うため締めつけ感がなく着用できる。

「日本でブラジャーなしで過ごそうと思っても、いい商品が見つからなかった。だから自分たちで作ることにしたんです」と話すのは「キャンプ」の榊原美歩社長だ。

開発のきっかけは、鈴木愛子同社COOと2023年にプライベートで出かけたフィンランド旅行だった。各地のローカルサウナを巡ったときに、街中でもブラジャーを着けずにバストラインやバストトップの形がわかる状態で歩いている人を見かけて驚いたという。

フィンランドでは、バストについての価値観が日本とは違っていたのだ。

「フィンランドでは、マリメッコの水着を絶対に買って帰ろうと決めていたのに、現地で見たマリメッコの水着はすべてパッドが入っていなかった。日本で着ることはできないだろうと思ってあきらめました」と鈴木さん。

帰国した榊原さんが銭湯に行くと、日本人女性はみんな当たり前のようにブラジャーやブラトップを着けている。「なんでずっと着けているのだろう」と疑問に感じ、「ブラジャーなしで過ごそう」と商品を探したが見つからなかった。

ブラトップはブラジャーよりもつけ心地が良いが「胸の下のゴムがキツイ」（榊原さん）。「肩こりがあったから肩のあたりでバストを吊る作りが苦手」（鈴木さん）。２人の選択肢には入らなかった。

試行錯誤を重ねて

そこで、新たにノーブラで着られるTシャツを作ることに。榊原社長は「フィンランドではノーブラで白いＴシャツ１枚の人がいました。暑くなってくるとノーブラでトップス１枚だったらラク。自分が求めているのが解放感と気楽さだとわかった。下着ではそれができないと考えて洋服にしました」と説明する。

日本の文化では、「ノーブラ」はバストトップの隆起が注目され、性的な目で見られる傾向がある。ブラジャーなしでＴシャツを着るというスタイルでの外出はハードルが高い。だからこそ、「バストトップの隆起が目立たず締めつけない、でも外に出られるようなきれいなシルエットの服」としてブラレスウェアを目指した。

ブラレスウェア開発過程では、各国のブラジャーも研究。ブラジャーのパッドは東アジア圏が特に厚く、なかでも日本と韓国はトップクラス。一方で中国や台湾のパッドはもう少し薄い。フランスではパッドが薄く、バストのナチュラルな美しさを引き立てるようなタイプだったという。「おしゃれなランジェリーを着けたいというニーズは各国共通であると思いますが、バストトップを隠すことの優先順位は国ごとに違うように感じました」と鈴木さん。



解放感を重視して企画したno-buのTシャツ

理想のブラレスウェアを作るため、当初は手芸用品店で材料を購入し自分たちで作ってみたが、うまくいかない。鈴木さんの義妹がウェディングドレスのデザイナーだったことから相談。縫製してくれる工場を探し、試作品を製作した。

Tシャツの裏側、胸元部分にウレタンやメッシュ素材を検討。ダーツを入れるなど改良を重ねた。最終的に、ウレタン素材のクッションを内包したパッドを使い、締め付けないつけ心地を実現した。2024年にクラウドファンディング「Makuake（マクアケ）」でブラレスウェアとして半袖Tシャツを販売。好評だったことから商品を追加し、最終的に購入金額600万円弱を達成した。

榊原さんは商品企画支援やデザインに関わってきたが、アパレルや下着は未経験。鈴木さんは財務や税務の専門家。２人とも未経験の分野だったからこそ、新たな発想につながったようだ。アパレルやインナーウェアの関係者からは「こんな発想は思いつかなかった」と言われたという。鈴木さんは「ブラトップもブラも胸を支えるという機能があって当たり前。支える機能をなくすということはあり得ないことだったのではないでしょうか」と分析する。

想像以上のニーズ

第1弾の商品は好評だったものの、「ダーツの縫い目がバストトップのように見えてしまう」などの声が寄せられたことから、さらに研究を重ね、2025年6月からクラウドファンディング第２弾を実施。29日間で購入金額1000万円を達成した。



解放感を重視したno-buのTシャツ＝キャンプ提供

主な購入者は30代後半〜60代。当初は「サウナ後のリラックスウェア」という文脈でのアピールを考えていたが、予想外に多くの場面で求められていたことがわかった。

キャンプが今夏、30〜50代の働く女性300人に聞いた調査では、自宅で「基本ブラを着けない」人は、37.７％。「時々外す」の13％を含めて半数超に及ぶ。「できればブラを着けたくない」「解放されたい」と感じたことがある女性は68.6%に上る。一方でノ―ブラで過ごすことの不安は「垂れの心配」「乳首の透け」という声が目立った。

鈴木さんは「日常着としてブラジャーをしないで済む服が欲しいという声が多くあったんです。自宅でブラジャーを着けるのは夫や思春期の息子の目を気にしているからで、本当は着けたくない、という方もいらっしゃいました」という。肌が弱いのでブラジャーがつけられない人や、「作業に集中したいときはブラジャーの締め付けがつらい」と購入したケーキ職人の女性もいたという。

今夏は商品点数も増やし、ボーダー柄のシャツや半袖のワンピースなど７型を提案。「スッキリしたシルエットで外出できるデザイン」にこだわることで、単なる部屋着Tシャツとは一線を画した。

意外なニーズもあった。「防災バッグに入れました」という声が寄せられたのをきっかけに、キャンプは今年９月に防災グッズとして福島県の矢吹町に一部商品を寄贈。地震や大雨などで避難所生活を送るとき、下着の洗濯や着替えは女性にとっては大きな問題となる。ブラレスウェアなら干していても単なるＴシャツにしか見えないというわけだ。



秋冬は、重ね着での着用を提案するという＝キャンプ提供

家で着るつもりで買った人も、慣れてくるとキャンプや温泉、旅行にと着用範囲が広がる傾向にあるという。榊原さんは「締め付けから解放されたいというニーズに季節は関係ありません。秋冬の新商品も予定しています」と話している。