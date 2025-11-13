「健康のために腸活をしているのに、なかなか効果が出ない……」と悩んでいる人は多いのではないでしょうか。一般社団法人パーソナルヘルス協会代表理事・太田華代さんは、「腸内環境がみんな違うのだから、その人に適した腸活もそれぞれ違う」と語り、腸や健康にまつわる正しい知識を身につけることを勧めます。今回は、太田さんの著書『やってはいけない腸活』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【イラスト】日本人は乳製品でお腹を壊しやすい

ヨーグルトに含まれるビフィズス菌の効果

多くの人が「腸活に良い」と信じて摂りつづけている代表的な食材の一つが、ヨーグルトです。

たしかに、ヨーグルトには、善玉菌の代表格ともいわれる「ビフィズス菌」がたくさん含まれています。

ちなみに、ビフィズス菌の「何が腸に良いのか」というと……

●腸に有害な菌の発生を抑制し、腸内環境を改善する

●免疫細胞を活性化させる

●美容や健康に効くビタミンを生成する

●基礎代謝を向上させ、太りにくい体を作る

など、ざっと挙げただけでも、さまざまなプラスの効果があります。

日本人に多い体質「乳糖不耐症」

「これだけポジティブな作用があるなら、やっぱりヨーグルトは食べたほうがいいってこと？」と思われたかもしれませんね。

しかし、実はそんなに単純な話でもないのです。



『やってはいけない腸活』（著：太田華代 監修：手島麻登里／三笠書房）

ここで、日本人とビフィズス菌に関する重要な話をしましょう。

日本人には、「牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする」という人が結構いますね。牛乳に限らず、同じ「乳製品」に分類されるヨーグルトや生クリームなどでも、同じような症状を起こす人が日本人には多い傾向があります。

ではなぜ、そのような症状が出てしまうのでしょうか。

それは、実は日本人の多くが「乳糖不耐症」といって、乳製品に含まれる「乳糖」を分解する酵素をなかなか作れない体質だからです。

日本人が「乳製品を摂るとお腹を壊す」メカニズム

小腸で分解されなかった乳糖は、大腸まで届きます。大腸まで届いた乳糖は、そこでビフィズス菌のエサとなり、ビフィズス菌を活性させます。そのため、遺伝子レベルで乳糖不耐症傾向にある日本人は、欧米人などと比べて、ビフィズス菌の割合が多い傾向があります。

体質的な弱点を補うために、ビフィズス菌を発達させてきた日本人。つまり、乳製品に頼らずに腸内環境を整える遺伝子が、私たち日本人の体には組み込まれているわけです。

にもかかわらず、ヨーグルトのような乳製品を積極的に食べつづけたら、どうなるでしょうか。すでにバランスの取れていた腸内フローラに、むしろチグハグが生じかねません。特に、乳糖不耐症の症状が強い人であれば、「自分で自分の腸を傷めつけてしまっている」と言っても過言ではないでしょう。

日本人に「乳製品を摂るとお腹を壊す」人が多いのは、まさにそのためなのです。

外国人にとっては有効な腸活と言えても……

しかし実際には、「ヨーグルト（乳製品）＝腸に良い」という刷り込まれたイメージから、乳製品を積極的に摂っている人が、多いのではないでしょうか。

たしかにそれは、腸内のビフィズス菌量が少ない外国人にとっては、有効な腸活と言えるかもしれません。

ただ、そもそも遺伝的な体質や腸内環境に大きな差がある日本人にとっては、その限りではないのです。このことを、よくよく胸に刻んでおく必要があります。

※本稿は、『やってはいけない腸活』（三笠書房）の一部を再編集したものです。