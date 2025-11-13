TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第6話が11月11日に放送され、SNSで反響を呼んでいます。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。

手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”を演じてきたゆえに、自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、鮎美の元カレで「料理は女が作って当たり前」な亭主関白思考の海老原勝男（竹内涼真）が、「料理を作る」というきっかけを通じて成長するロマンスコメディです。

第6話では、図書館でばったり会った鮎美と勝男が、一緒に勝男の手作り小籠包を食べながら思いを打ち明けるシーンが描かれました。

＊以下11月11日放送第6話のネタバレを含みます。

＜第6話あらすじ＞

ミナト（青木柚）から「結婚願望がない」と突然の別れを告げられた鮎美は、その日のうちに同棲していた家を出ていきます。

一方、めきめきと料理の腕を上げる勝男は、椿（中条あやみ）からホームパーティーに誘われ、はりきって用意した小籠包を持参。

自慢の小籠包のはずでしたが、勝男はパーティーの参加者を前に「まず初めは塩だけで食べてみてください。出汁のうまみが一番わかりやすいから」と力説し、気まずい空気を作ってしまいます。

パーティーは盛り上がりますが、結局食べられずに余った小籠包を見つけた勝男は、小籠包を手づかみで口に放り込み、会場を後にするのでした。

同じ頃、同僚から誘われた婚活パーティーに参加していた鮎美も、しっくりこないでいました。鮎美もまた、テーブルの上の食事の食べ残しを見て「もったいない」と複雑な気持ちを抱いていたのです。

偶然立ち寄った図書館で…

勝男は椿のパーティーから帰るその足で図書館を訪れ、本を数冊借りて帰ろうとしていたところ、廊下で女性とぶつかってしまいます。

顔を上げてみると、なんとその女性は鮎美。

「何も食べてなくてふらふらする」という鮎美に、勝男は「これあるよ」と言って小籠包が入ったクーラーボックスを見せます。

二人は屋外のテラスに移動。

テーブルにせいろを広げると、相変わらず「まず1個目は塩で食べてほしくて。2個目は酢で…」と説明を始める勝男でしたが、「…って、うるさいか」とふと我に返ります。

これに対し、「教えて」とうれしそうな鮎美。鮎美は一口食べて「うん、おいしい」と驚いた表情を見せると、勝男は思わずガッツポーズ。二人の間には笑顔が広がりました。

＜視聴者の声＞

この二人の心温まるやり取りを見た視聴者からは、

「お腹すいてる人に、クーラーボックスから小籠包を出す勝男は新種のアンパンマンみたい」

「美味しい食べ方まで調べたのに誰にも食べてもらえなかった小籠包を、美味しいって食べてくれて、出汁にまで気づいてくれた鮎美の存在に勝男は救われたよね 」

といった声のほか、

「何気ない仕草だけど、2人が付き合ってた頃、こういう些細な“好き”を感じてたんだろうなって表情から伝わってきて切なかった」

と、鮎美と勝男がせいろについた小籠包の皮まで集めて食べる仕草に注目する人も。

また、小籠包を食べ終わった後、

「別れても私、何も変われなかった。誰かに頼ってばっかりで、自分がどうしたいのかもわかんないままで。髪色変えて変わったつもりでいるなんて。バカでみじめだよね」

と打ち明ける鮎美に

「鮎美はばかでもみじめでもない。俺と一緒にいるときからずっと」

と言い切った勝男に対し、

「自己肯定感低めな鮎美をど正面から否定してくれる勝男、マジでいい男すぎる」

と盛り上がる声も多く見られました。