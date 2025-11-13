一生に一度は行きたい「岩手県の絶景スポット」ランキング！ 2位「青の洞窟」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
写真やSNSで見かけて、「いつか行ってみたい」と思うような絶景、ありますよね。澄んだ空気や差し込む光の美しさ、雄大な自然がつくり出す風景には、見る人の心を動かす力があります。そんな“心奪われる景色”は、日本のどこに広がっているのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月4日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、一生に一度は行きたいと思う「岩手県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「遊覧船に乗りながら洞窟探検ができるのが面白そうなのとテレビでしか見たことがありませんが本当に青い綺麗な水面をいちど目で確かめてみたいから」（40代女性／奈良県）、「神秘的な青い光に包まれる洞窟を見てみたいからです」（40代女性／富山県）、「テレビで紹介されているのを見て行きたいと思っている場所です。まず名前が素敵ですし、映像や写真で見てもとても綺麗だと思います」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「黄金に輝く寺院を間近で見てみたい」（30代女性／東京都）、「歴史的、文化的な深さを感じたいから」（30代女性／埼玉県）、「世界遺産にもなった貴重な文化財」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：青の洞窟（宮古市）／45票2位は、浄土ヶ浜にある青の洞窟（八戸穴）です。宮古市の浄土ヶ浜マリンハウスから出航する「さっぱ船」という小型の船に乗って向かいます。船で洞窟内へ入ると、差し込む光によって海水が神秘的なコバルトブルーに輝く光景が目の前に広がります。遊覧時間は約20分。ベテラン船長の操縦によるスリル満点の体験とともに、宮古の海が作り出した自然の芸術を間近で楽しめます。
1位：中尊寺金色堂（平泉町）／66票1位に選ばれたのは、世界遺産・平泉の中尊寺金色堂です。奥州藤原氏初代・清衡公によって建てられたお堂は、内外すべてが金箔で覆われ、漆や夜光貝、象牙などを用いた装飾が施されています。その絢爛豪華な姿は、当時の人々の極楽浄土への願いを具体的に表現したもので、「まばゆいばかりの美しさ」と評されます。現在、金色堂は覆堂に保護されていますが、その輝きは今もなお多くの参拝者を魅了し続けています。
