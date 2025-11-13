40歳男性の積立投資「子どもが大人になった時のために」NISAでS&P500に約3年で＋25％
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻（39歳）、子ども（12歳、10歳）
▼金融資産
世帯年収：本人500万円、妻250万円
預貯金：約500万円、リスク資産：約60万円
▼リスク資産の内訳
・日本株：約10万円
・投資信託：約50万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・S&P500（商品名の詳細は不明）／NISA：2022年から
2022年から、NISAでS&P500に連動する投資信託への積立投資を始めたという今回の投稿者。
最初は「月5000円」からスタートして、途中から「月1万円」に増額、さらに昨年からは「月2万円」で積み立てているそう。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については、「元本40万円→評価額約50万円」と、利益が出ているようです。
これまで「多少の増減はあったが、右肩上がりで成長し続けている。（投稿時点では）運用益も＋25％まで上がってきているので、引き続き同銘柄に投資を続ける」つもりだと説明しています。
一方で、「もしこのお金が（相場の影響を受けて）なくなってしまったらと考えると、銀行に預けた方がいいのかなと心配になることも」あると言います。
とはいえ、積立投資を始めたことで「資産を増やすことができた点は、非常によかった」と投稿者。「お金を働かせるという考え方には感銘を受けており、長期投資で確実に資産を増やせるように、引き続き積み立てていきたい」と意欲を示します。
積み立てた資産については、「子どもが大人になった時に何らかの力になれば」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
40歳・年収500万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は兵庫県に住む40歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、妻（39歳）、子ども（12歳、10歳）
▼金融資産
世帯年収：本人500万円、妻250万円
預貯金：約500万円、リスク資産：約60万円
▼リスク資産の内訳
・日本株：約10万円
・投資信託：約50万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・S&P500（商品名の詳細は不明）／NISA：2022年から
2022年から、NISAでS&P500に連動する投資信託への積立投資を始めたという今回の投稿者。
最初は「月5000円」からスタートして、途中から「月1万円」に増額、さらに昨年からは「月2万円」で積み立てているそう。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については、「元本40万円→評価額約50万円」と、利益が出ているようです。
これまで「多少の増減はあったが、右肩上がりで成長し続けている。（投稿時点では）運用益も＋25％まで上がってきているので、引き続き同銘柄に投資を続ける」つもりだと説明しています。
40歳・年収500万円会社員男性の思う積立投資のメリットは？積立投資を続ける上では、「多少のマイナスで狼狽（ろうばい）売りをせずに、きっちりと積み立てを続ける」と決めているとのこと。
一方で、「もしこのお金が（相場の影響を受けて）なくなってしまったらと考えると、銀行に預けた方がいいのかなと心配になることも」あると言います。
とはいえ、積立投資を始めたことで「資産を増やすことができた点は、非常によかった」と投稿者。「お金を働かせるという考え方には感銘を受けており、長期投資で確実に資産を増やせるように、引き続き積み立てていきたい」と意欲を示します。
積み立てた資産については、「子どもが大人になった時に何らかの力になれば」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)