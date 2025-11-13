「絵になります」工藤静香、“宇宙人が撮影”した愛犬とのツーショット公開！ 「素晴らしきカメラマン」
歌手の工藤静香さんは11月12日、自身のInstagramを更新。“宇宙人が撮影”した愛犬とのツーショットを公開しました。
【写真】Cocomi撮影の工藤静香&愛犬のツーショット
また、「@cocomi_553_official 宇宙人が撮影してくれました」ともつづり、娘のCocomiさんが撮影した写真であることを明かしました。穏やかな空気感と親子の温かい関係が伝わる投稿となっています。
コメントでは、「ここちゃん、素晴らしきカメラマン」「お綺麗です 絵になります」「日常の生活が垣間見れて嬉しいです」「ワンシーンにできそうです」「めっちゃいい写真 いい表情してますね」「木村家はいつも楽しそう」との声が寄せられています。
「木村家はいつも楽しそう」工藤さんは「絵を描くと、むーしゃんが来てくれる」とつづり、4枚の写真を公開しました。1〜2枚目には愛犬と見つめ合う優しい瞬間、3〜4枚目にはカメラ目線で自然な笑顔を見せる姿が収められています。
「最高な癒しです」愛犬との様子をたびたび公開している工藤さん。5日には「必ずエトは私にハグをしてくれる」とつづり、愛犬とたわむれる動画をアップしています。コメントでは「最高な癒しです」「ホンワカしちゃいます」「静香さんのかわいい声にも癒やされるぅ〜」などの声が集まりました。今後もほっこりする投稿が楽しみですね。
