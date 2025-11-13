8Ï¢¾¡¤Î¥«¥®¤Ïà°¦¤¹¤ë¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹áÂçÅö¤¿¤êÃæ¤Î22ºÐàÍº¤¿¤±¤Ó¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼á¡Ö¤¯¤¸Åö¤Æ¤Æ¤¼¤Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¡×¡ÚSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¦SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ç3°Ì¡Ê7¾¡3ÇÔ¡Ë¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬15¡¢16Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤Ç11°Ì¡Ê3¾¡5ÇÔ¡Ë¤ÎAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¸½ºß7Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§¤¬¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎµÈÉðÈþ²Â¡Ê22¡Ë¤À¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡õ¥µ¡¼¥Ö¤ÇÂçÅö¤¿¤êÃæ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬8Ï¢¾¡¤Î¸°¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤âÃíÌÜÅÙ¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¡£Âçºå¡¦¶âÍö²ñ¹â¤«¤é²ÃÆþ4¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ÎµÈÉð¤Ï¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¶¯ÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤âÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¾¡¤Á¤¤Ã¤¿2Æü¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©Àï¤Ç¤Ï2ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡ÖÍº¤¿¤±¤Ó¡×¤â¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë¤È¡¢ÂÇ¤Ä¤È¤¤Ë¡Ø¤ª¤ê¤ã¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£SV¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡ÊÃæ´ÖÈ¯É½¡Ë¤Ç¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥ÈÉôÌç¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥³¡¼¥È¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï2ËçÂØ¤¨Ãæ¿´¤Ç¸ÂÄêÅª¤Ç¤â¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¾ì¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆþÃÄ»þ¤«¤é¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥ß¥«¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ë¤Ê¤ÉÎÏ¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æº£µ¨¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎäÀÅ¤µ¤â¿ï½ê¤Ç¸÷¤ë¡£32ÂÇ¿ô¤Ç¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤â¡¢¤¿¤·¤«¤Ê¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸Î¶¿Ê¡²¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤¬Âç¹¥Êª¤ÎµÈÉð¤¬¡Ö¥¢¥¤¥¹¤â¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤¬ÃÝ²¼À½²Û¡Êº´²ì¸©¾®¾ë»Ô¡Ë¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤À¡£1Æü15ËüËÜÀ½Â¤¤¹¤ë¶å½£¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ã¤Æ¡Ä¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¥¯¥é¥ó¥Á¤ä¥Á¥ç¥³¤¬¤Ý¤í¤Ý¤íÊø¤ì¤ÆÍî¤Á¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀÎ¤Ï¿Æ¤«¤é¡ØÍî¤È¤·¤¿¤éÂÌÌÜ¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£µÈÉð¤¬²û¤«¤·¤à¡£¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¡Ê¸½ºß¤Ï150ÅÀ¡¢70ÅÀ¡¢10ÅÀ¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤À¡£¡Ö»ä¤ÏÀÎ¤«¤é¡Ä·ë¹½Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤³¤ÎÁ°¤âÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÅÀ¿ô¤Ï¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢10ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¡°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤µÈÉð¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£15Æü¤ÎAstemoÀï¤Ï¡ÖÃÝ²¼À½²Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ÎÅö¤¿¤ê¥Ð¡¼¡Ê150ÅÀÊ¬¡Ë¤È´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¯¤¸¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Û¡¼¥à¤ÏÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ÎÂç´¿À¼¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ëSAGAµ×¸÷¤Ï¡¢¿·²ÃÆþ¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌâ°æ¤¢¤¡Ê25¡Ë¤¬³«ËëÁá¡¹¤ËµÓ¤òÉé½ý¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅÙ½Å¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂå¤ï¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤âÂç¤¤¯¡¢³«Ëë10Àï¤ò7¾¡3ÇÔ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ä¡Ä¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¤âµ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë¡¢Â¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¤òÃúÇ«¤Ë¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µÈÉð¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£15¿Í¤Î¾¯¿ôÀº±Ô¤ÇÄ¹Ãú¾ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥«¥é¡¼¤Î¡ÖÀÄ¡×¤ËÀ÷¤Þ¤ì¤Ð¡¢8Ï¢¾¡¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤À¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë