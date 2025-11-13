三田寛子、28歳迎えた次男・福之助のくつろぎショットを公開「甘えてますね」「まるで父娘」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（59）が13日、自身のインスタグラムを更新。次男で歌舞伎俳優・中村福之助の28歳の誕生日を報告し、自然体の雰囲気にじむオフショットを公開した。
【写真】「甘えてますね」三田寛子が公開した次男・福之助のくつろぎショット
三田は「二男中村福之助のお誕生日です」とつづり、1枚の写真をアップ。愛犬を抱き、優しい眼差しを向ける“オフモード”の福之助の姿が収められている。三田は「日常のおうち時間はいつもこんな」と紹介した。
福之助は先月31日、出演予定だった11月歌舞伎座『吉例顔見世大歌舞伎』を体調不良のため休演することを発表していた。
この投稿には誕生日を祝福する声と「まるで父娘のようなお姿」「めんまちゃんが甘えてますね」などのコメントとともに、「早い体調回復願ってます」「お大事にお過ごし下さい」と、福之助の体調を気遣う声も多く寄せられている。
