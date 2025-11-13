悲嘆に暮れる遺族との向き合い方を説く高木さん＝１２日、関東運輸局

鉄道やバス、船舶などの公共交通機関による事故の被害者支援をテーマにしたフォーラムが１２日、横浜市中区の関東運輸局で開かれた。４０年近く遺族に寄り添う活動を続けてきた上智大グリーフケア研究所の高木慶子名誉所長が登壇し、「周囲の人たちは相手への尊敬と信頼の心を持って接してほしい」と呼びかけた。

公共交通を担う４４事業者の参加者に対し、高木さんは「どれだけマニュアルを整備し、社員教育を徹底しても事故は避けられない」と強調。過信せず、いつか起きる失敗に備えておく重要性を説いた。

数々の支援経験にも触れ、事故後に遺族が悲嘆に暮れるのは「正常な反応」と表現。一方で「私たちは被害者を慰められる言葉を持ち合わせていない」とも述べ、優しく寄り添い、励ましの言葉をかける姿勢こそが大切だとした。

また、「事故後は被害者だけでなく、加害者側も非常に苦しむことになる」と指摘。２００５年４月のＪＲ福知山線脱線事故では、遺族だけでなくＪＲ西日本社員のケアにも当たってきたと明かし、「人間は過ちを犯すという前提に立って、日々の仕事と謙虚に向き合って」と訴えかけた。

県警被害者支援室の担当者も講演し、「男性は女性に比べて弱音を吐きにくい傾向がある」などと実際の事例を挙げながら注意点を語った。