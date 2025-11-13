¥×¥Á¼¯Åç¡¢¡Ö²á·ã¤ÊSNS¤Ë×ÖÅÙ¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤¿¤Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ²¤¯¡£
¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉðÅÄº½Å´¤¬À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÄ«¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¡ÖÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡£11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë8»þÂæ¤Î¥³ー¥Êー¡Ö¥é¥¸¥Þ¥¬¥³¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÍËÁ°È¾¥ì¥®¥å¥éー¤Î»þ»ö·Ý¿Í¡¦¥×¥Á¼¯Åç¤¬¡¢²á·ã¤ÊSNS¤Ë×ÖÅÙ¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Î·¹¸þ¤äÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥×¥Á¼¯Åç¡ÖºòÆü¤Ç¤¹¤«¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢NHK¤Î¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈÆâ¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤é¤Î±ÇÁü¤Î²è³Ñ¤¬¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤ë°¼Á¤ÊÊóÆ»¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²±Â¬¤¬SNS¾å¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¡¢¤³¤ì¼«ÂÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤Ã¤«¤±¤ÏÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤ÎÀ¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÈãÈ½¤¬¤É¤¦¤ä¤é¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤¸¤ã¤¢¤É¤ó¤Ê³¨ÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¿·À¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤¬ÁíÍý´±Å¡¤Î³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¥·ー¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤Î»þ¤Ë¥«¥á¥é¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤«¡¢¤¢¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤¬²ñ¸«¤Ç¼õ¤±Åú¤¨¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò5ÉÃ¤Û¤É¼Ð¤á¤Î²è³Ñ¤Ç±Ç¤¹¤È¡£¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°¼Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¼çÄ¥¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¡¢ËÜÅö¤Ë°°Õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀìÌç²È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¤Î¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¶µ¼øÛ©¤¯¡Ø±ÇÁü¤ÎÊ¸Ì®¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢È¯Â¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê°°Õ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¡¢NHK¤Î¹Êó¶É¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì»£±Æ¼êË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£ÎòÂåÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿»£±Æ¤ÎÊýË¡¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êSNS¾å¤Ç¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÏÃÂê¤ÏµÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤òÅÝ¤¹¥Ð¥È¥ë¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥àÏÀ¤Î¶µ¼ø¤ÎÊý¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÆÃ¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Î»Ù»ýÁØ¤Ë¤ÏSNS¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤ÇËÍ¤â¡Ø³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î»Ù»ýÁØ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ªー¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢ÈãÈ½¤È¤«¡¢¥Þ¥¹¥´¥ßÈãÈ½¤È¤Ê¤ó¤«ÁêÀ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÀâ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
ÉðÅÄº½Å´¡Ö¤¦¤ó¡×
¼¯Åç¡Ö¤¿¤À¤Ç¤¹¤è¡¢¤â¤¦È¯Â¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦Ãû¸õ¤Ã¤Æ¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÌäÂê¤ÎÏÀÅÀ¤¬Ì¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñ¤ÎÌî¼¡¤ÎÏÃ¤È¡¢¹ñ²ñ¤Î¼ÁÌäÄÌ¹ð¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬·ë¹½¾ÝÄ§¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Ìî¼¡¤Ï½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢Ìî¼¡¤òÈô¤Ð¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Î¹Ô°Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥åー¥¹±ÇÁü¤ÇÃ¯¤«ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈãÈ½ÌäÂê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¸å¤Ç¡¢Î©·û¤ÎÂåÉ½¤ÎÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤ìÌî¼¡¤òÈô¤Ð¤·¤¿¼ã¼êµÄ°÷¤Ë¡Ø¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤³¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¡Ø¤³¤ìÉ¬Í×¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¤¤ï¤æ¤ëSNS¤ÎÏÀÄ´¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¶²¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£
¤Þ¤¢¡¢±¢¤ÇÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¡ØÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ²Ð¾Ã¤·¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÌî¼¡¤½¤Î¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¹ñ²ñ¤ÎÌî¼¡¤Ã¤Æ¡¢Åö°ÕÂ¨Ì¯¤ËÃ»¤¯¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ã»¤µ¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£
ÍýÁÛ¤ò¸À¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤è¡¢¸À¤ï¤ì¤¿ËÜ¿Í¤äÍ¿ÅÞÂ¦¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÌî¼¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÉ÷»ÉÌ¡²è¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¤¢¤ÎÌî¼¡¤Ï³Î¤«¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø´Ö¡Ù¤¬¤Í¡¢°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼¯Åç¡Ö¤¢¤È¡¢Â¾¤ËÌîÅÞ¤¬½¸ÃÄ¤Ç²¿¤«¸À¤¦¤È¡Ø¤¨ー¤Ã¡©¡Ù¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤¢¤ì¤â¤Ê¤ó¤«¶ì¼ê¤Ç¡¢¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼ê¤Ç½ª¤ï¤ëÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÊÌ¤Ë¡ØÌÛ¤ì¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸À¤¦¤Ê¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸ÀÏÀ¤ò¤É¤¦¤¿¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤À¤«¤éº£²ó¤ÎÌî¼¡ÈãÈ½¤Ë´Ø¤·¤Æ»×¤¦¤Î¤¬ÈãÈ½¤Ë¾è¤¸¤Æ¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Ê¡ª¡Ù¤È¤«¡ØÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê°µ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÊÑ´¹¤·¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏìÝÕþ¤Î°ú¤ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÉðÅÄ¡Ö³Î¤«¤Ë¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òº£¤ÎÀ¯¸¢¤Ï³ä¤È³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤òºî¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¼¯Åç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²á¾êÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌîÅÄ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¤³¤ì°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ê¤ó¤«¤âSNS¤Ç¡Ø¤¢¤ÎÌî¼¡¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôÂçÉýºï¸º¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤Ê¾è¤Ã¤«¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
ÉðÅÄ¡ÖÁ´Á³ÏÃ°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡×
¼¯Åç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤½¤ì¤âµÈÂ¼¤µ¤óÅª¤Ë·ëÏÀ¤Î¸ÀÍÕ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¾å¤Ë²¿¤ò¾è¤Ã¤±¤ë¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼¯Åç¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚÂæ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ë¤½¤³¤Ç¤µ¤é¤ËÅÚÂæ¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¦´¶¤òÆÀ¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡×