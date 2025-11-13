第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会の決勝が１５日、ＩＡＩスタジアム日本平で行われる。１０年ぶりの優勝を目指す藤枝東が、３年ぶりの頂点を狙う浜松開誠館と対戦。身長１８１センチのセンターバック・寺田理宇（りう、３年）が、無失点での勝利を誓った。

準決勝では優勝候補の静岡学園を相手に奮闘。後半終了間際に同点を許してしまったが、「それまで無失点に抑えられた。全員が体を張って守った」と確かな自信を得た。

１月の県新人戦がチームの原点だ。準々決勝で同じ藤枝市内のライバル・藤枝明誠に０―４と惨敗。寺田は「やりたいサッカーがバラバラで、みんなが違う方向を見ていた」と振り返る。その後はミーティングを繰り返し、全員で意見を出し合って意思を統一。「泥くさく戦うチーム」へと変わって行った。

４月のプリンスリーグでは浜松開誠館を１―０で破った。６月の県総体決勝は０―１で敗れたが、９月のプリンスでは押し込まれながらも０―０でドロー。手応えはある。ここまで１勝１分け１敗。１５日は決着戦だ。「優勝できれば、明誠戦の負けも意味があったものになる」と力をこめた。

静岡市出身で、中学時代は清水エスパルスジュニアユースでプレー。３歳上の兄・史朗さん（関西学院大）の背中を追って、藤枝東に進んだ。やはりセンターバックだった兄も、３年前の県選手権決勝で開誠館と対戦。そのときは０―２で敗れている。「頑張れ、と言われています。兄の分も負けられない」。ゴール前で泥くさく体を張って、開誠館の攻撃を食い止める。（里見 祐司）