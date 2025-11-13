NHKは、タモリ、山中伸弥、吉岡里帆による知的エンタメ番組「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?」の第3弾「ヒトはなぜ音楽を愛するのか」を、11月15日19時30分～20時48分に総合テレビで放送する。番組では、タモリの自宅オーディオルームも公開されるとのこと。進行は吉村崇(平成ノブシコブシ)。

感動＝「!」と好奇心＝「?」に満ちあふれた世界の最先端をとことん探求する本格知的エンターテインメント番組。第3回のテーマは、「ヒトはなぜ音楽を愛するのか」。その答えを求めて訪ねたのは、“音楽の民”とも言えるアフリカ狩猟採集民族。発見したのは、音楽が人間の「脳」に及ぼす驚きの作用。

「脳が喜び、心にしみる“最強メロディー”のヒミツから、『認知症の予防』や『集中力アップ』の音楽まで見えてきた!? 音楽の知られざるパワーに感動! 音楽がもっと愛おしくなること間違いなしの78分」とのこと。

また、タモリはジャズを愛し、トランペットを自らも奏でるなど音楽への造詣が深く、番組では、そんなタモリの自宅オーディオルームを特別に公開。貴重なレコードコレクションや音楽への思いを紹介する。

番組では、ノーベル賞科学者の山中が、高校時代にフォークバンドを組み、センターでボーカルギターを担当していたことも明かされるほか、吉岡も吹奏楽部でアルトサックスを吹いていたことから、3人が一夜限りのバンドを結成。番組で紹介する「脳が喜ぶリズムセッション」を演奏する。

さらに最新科学が突き止めた「集中力を高める音楽」の法則を紹介するほか、音楽を聴くだけで認知症予防につながる可能性も分かってきたといい、“効く音楽”の秘密に迫る。