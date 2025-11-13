【全国の天気】

北日本は局地的に雨が強まるでしょう。落雷や突風にもご注意ください。また、夜は北海道北部では次第に雪に変わりそうです。関東から西日本は雲が多く、太平洋側を中心に雨の降る所があるでしょう。

なお、台風26号は温帯低気圧に変わりましたが、沖縄、奄美は既に大雨となっています。このあとも非常に激しい雨が予想されますので、土砂災害などに警戒を続けてください。

14日（金）昼までの24時間予想雨量

沖縄、奄美 180ミリ

【予想最高気温】

前日と比べると高い所が多いですが、日差しが控えめですので数字よりは寒く感じそうです。仙台は18℃、東京は16℃、名古屋は前日より4℃高い19℃、大阪は18℃、福岡は21℃の予想です。札幌は14℃まで上がります。夜は冷え込みが強まりそうです。

【週間予報】北海道は14日（金）の昼前まで、雪の降る所があるでしょう。関東から西日本は14日（金）以降、しばらく晴れる日が多くなりそうです。16日（日）から17日（月）にかけては北日本で風が強まり、荒れた天気となるでしょう。その後、来週18日（火）から19日（水）にかけては、強い寒気が流れ込んで、全国的に一層寒くなりそうです。18日（火）は晴れる名古屋で最高気温が12℃と、12月中旬並みの予想です。まだという方は、冬物の準備や暖房器具の点検など冬支度をしておきましょう。また、このタイミングで東北南部や北陸など、続々と初雪の便りが届きそうです。