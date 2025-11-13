吉田正尚選手のメジャー3年目の成績をレッドソックスの編成本部長が評価しました。

日本時間13日、MLB GMミーティング2日目が行われ記者のインタビューに答えたCraig Breslow編成本部長。

吉田選手は昨季のシーズンオフに右肩の手術をした影響で、今季は開幕から負傷者リスト入り。そのため前半は思うような活躍ができませんでした。日本時間7月10日のロッキーズ戦で復帰を果たすと4打数3安打1打点と復帰早々力を発揮します。最終的に55試合に出場、打率は.266、4本塁打、26打点を記録しました。ポストシーズンでは3試合で7打数4安打としていました。

編成本部長は吉田選手の来季の展望について聞かれると、「彼が2026年にどのように起用されるかはまだ決まっていません。しかし、彼のことは私たちが非常に期待している選手です」とコメント。

さらに、「一番大事なのは、彼が健康で肩に不安なくオフシーズンを迎えられることです。ですから、彼には健康なオフシーズンを過ごさせたいです。彼はすでにスイングの練習を始めていて、私たちの打撃チームに対してバイオメカニクス的なフィードバックや、さらに効果的になるための助言を求めています。シーズン終盤に彼がどれほどの力を発揮できるかを私たちは見てきました。9月からポストシーズンにかけて、彼はおそらくチームで最も優れた打者でした」と吉田選手を評価しました。

さらに、来季からメジャー挑戦を希望している日本人選手らにも言及。何人かの日本人選手がMLB移籍の希望を表明していますが、興味のある選手はいるか聞かれると、「特定の選手や交渉については話せませんが、日本の市場における才能はよく把握しています。私たちはチームを強化するために、あらゆる可能な方法を検討しています」とコメントしました。