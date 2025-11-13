株式会社ジェネレーションパスは、「simplus」シリーズの新製品として、市販の牛乳パックをそのまま使用できる「ヨーグルトメーカー」を発売する。1℃単位の細かな温度設定と最大48時間のタイマー機能を備え、ヨーグルトだけでなく甘酒や塩麹、低温調理まで多彩な用途に対応する多機能モデル。清潔さと使いやすさを追求したデザインで、毎日の発酵習慣を手軽に始められる製品だ。

製品概要 製品名：simplus ヨーグルトメーカー

価格：5,999円(税込)

カラー：ホワイト、エクリュグレー、モカブラウン

牛乳パックをそのままセット！手軽で衛生的

本製品の最大の特徴は、市販の牛乳パック（500ml～1000ml）をそのまま本体にセットして使用できる点だ。専用容器に移し替える必要がなく、調理の手間と洗い物を大幅に減らせる。また、容器の洗浄や移し替え作業がないため、雑菌混入のリスクを抑えられより衛生的に調理できるだろう。

牛乳パックに種菌となる市販のヨーグルトを加え、温度と時間を設定するだけの簡単操作で、自家製ヨーグルトが完成する。一度作ったヨーグルトの一部を次回の種菌として使えば、継続的に自家製ヨーグルトを作り続けることも可能だ。

温度とタイマー設定で多彩な発酵食品に対応

25℃～65℃まで1℃単位で設定可能な温度調節機能と、1～48時間まで設定できるタイマー機能により、様々な発酵食品の調理に対応している。

プレーンヨーグルト：40～45℃で6～10時間 カスピ海ヨーグルト：25～30℃で24～48時間 甘酒：55～60℃で6～8時間 塩麹：55～60℃で6～10時間 納豆：40～45℃で24時間 低温調理（サラダチキンなど）: 63～65℃で1～2時間

一台で様々な発酵食品が作れるため、手軽に発酵食品を日常に取り入れたい方に最適だ。

直感的に使えるシンプル操作

操作ボタンは「温度」「時間」「スタート/ストップ」の3つのみで、初心者でも直感的に使いこなせる。液晶パネルには設定温度と時間が表示され、運転中は残り時間がカウントダウンされるため、調理の進行状況が一目で確認できる。

こだわりの付属品が使いやすさを向上

付属品には、発酵食品づくりに便利なアイテムを厳選して同梱。特に「32cmステンレス製ロングスプーン」は牛乳パックの底までしっかり届き、種菌と牛乳を均一に混ぜることができる便利なアイテムだ。錆びにくく衛生的なSUS304ステンレス製を採用している。

その他、専用容器カップ、計量カップ、牛乳パックの口を留める封口クリップも付属しており、購入してすぐに使い始められる。

キッチンに馴染むスタイリッシュデザイン

幅わずか12.5cmのスリムな設計は、限られたキッチンスペースにも無理なく設置できる。マットな質感の本体は高級感があり、インテリアに合わせて選べる3色のカラーバリエーション（ホワイト、エクリュグレー、モカブラウン）を用意。どんなキッチンにも調和するデザインだ。

発酵食品で健康的な食生活をサポート

発酵食品は腸内環境の改善や免疫力向上に役立つとされており、健康志向の高まりとともに注目を集めている。本製品を使えば、添加物の心配のない自家製発酵食品を手軽に日常に取り入れることができる。

また、市販のヨーグルトを購入し続けるよりもコスト削減になるほか、プラスチック容器の削減にもつながり、エコな生活習慣にも一役買うだろう。

○ギャラリー

