台風26号は、きょう13日午前9時に東シナ海で温帯低気圧に変わりました。しかし、南西諸島には前線が停滞していて、大気の状態が非常に不安定。あす14日にかけて大雨となるおそれがあるほか、沖縄では非常に強い風が吹く見込みで、引き続き警戒が必要です。

■台風26号は温帯低気圧化

台風26号は、11月6日午前3時にマリアナ諸島で発生し、発達しながら西進。暴風域を伴ってフィリピンに上陸した後、進路を北寄りに変えて台湾付近を進み、13日午前9時に東シナ海で温帯低気圧に変わりました。

■沖縄や奄美は引き続き大雨・大荒れ警戒を

台風26号や停滞する前線の影響で、沖縄や奄美では、11日頃から断続的に雨が強まり、総雨量が多くなっている所があります。台風が温帯低気圧に変わっても、大気の不安定な状態が続くため、沖縄や奄美では局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

あす14日までの24時間に予想される雨の量は、沖縄・奄美で180ミリとなっています。これまでの大雨で地盤が緩んでいる所もありますので、特に土砂災害には警戒が必要です。

また、台風から変わった低気圧や前線付近では非常に強い風が吹いていて、13日昼前には沖縄・与那国空港で32.4メートルの最大瞬間風速を観測しています。沖縄では、あす14日にかけて最大瞬間風速35メートルと予想されていて、海上では波の高い状態が続くでしょう。

温帯低気圧に変わったからといって、危険がなくなるわけではありません。沖縄や奄美では、引き続き、あす14日にかけて大雨・大荒れに警戒が必要です。