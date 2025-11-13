和風でも洋風でも！煮込む時間は10分以内「とり肉の煮物」2品


子どもにも人気のとり肉といも類の煮もの。ただ、材料を煮込むのに時間がかかるので、作るのがおっくうという方も少なくありません。そこで、煮込み時間をぐっと短縮できる、ちょっとしたテクを伝授！　この方法を使った時短煮もの、もも肉＆さつまいものしょうがじょうゆ煮と、むね肉＆じゃがいもの塩レモン煮の2つをご紹介します。

教えてくれたのは…

▷市瀬悦子さん

料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。

■とりとさつまいものしょうがじょうゆ煮

さつまいもの甘みにしょうがをキリッときかせるのがポイント

とりとさつまいものしょうがじょうゆ煮


【材料・2人分】＊1人分539kcal／塩分3.4g

・とりもも肉・・・ 大1枚（約300g）

・さつまいも ・・・1本（約300g）

・しょうが・・・ 1かけ

■Ａ＜混ぜる＞

　└だし汁・・・3/4カップ

　└みりん ・・・大さじ3

　└しょうゆ ・・・大さじ2

塩　サラダ油

【作り方】

1．さつまいもは皮つきのまま2cm厚さの輪切りにして、さっと水にさらして水けをきる。耐熱皿に重ならないように並べ、水大さじ1、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで4分レンチンし、水けをきる。

2．しょうがはせん切りにする。とり肉は一口大に切る。

3．フライパンに油小さじ1を中火で熱し、とり肉を炒める。肉の色が変わったら、さつまいも、しょうがを加えて全体に油がまわるまで炒める。Ａを加えて混ぜ、具材を平らにする。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約10分煮る。

■とりむねとじゃがいもの塩レモン煮

とりのだしにレモンの香りが際立つ、絶品洋風煮込み♪

とりむねとじゃがいもの塩レモン煮


【材料・2人分】＊1人分245kcal／塩分2.4g

・とりむね肉（皮なし）・・・1枚（約250g）

・じゃがいも ・・・2個（約300g）

・レモン（国産）の輪切り・・・ 4枚

■Ａ＜混ぜる＞　　

　└あればローリエ・・・ 1枚

　└白ワイン（または酒）・・・ 大さじ3

　└塩 ・・・小さじ1/3

　└こしょう ・・・少々

　└水 ・・・1/2カップ

塩　オリーブ油

【作り方】

1．じゃがいもは縦横半分に切ってさっと水にさらし、水けをきる。耐熱皿に重ならないように並べて、水大さじ1、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで5分レンチンし、水けをきる。

2．とり肉は2cm幅の一口大のそぎ切りにし、塩小さじ1/3をふる。

3．フライパンにオリーブ油小さじ1を中火で熱し、とり肉を炒める。肉の色が変わったらじゃがいもを加え、全体に油がまわるまで炒める。Ａを加えて混ぜ、具材を平らにしてレモンをのせる。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約8分煮る。

＊　＊　＊

さつまいもやじゃがいもは、煮る前に塩をふってレンチンしておくと、加熱時間が短縮できます。それだけでなく、塩の脱水効果で煮汁もしみこみやすくなり、味もしっかり決まるんですよ。ぜひ味しみしみになったとり肉といもの煮ものを、たっぷり味わってみてくださいね！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々