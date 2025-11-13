和風でも洋風でも！煮込む時間は10分以内「とり肉といもの煮もの」2品
【画像で見る】「短時間で味しみ煮もの」バリエ18品
子どもにも人気のとり肉といも類の煮もの。ただ、材料を煮込むのに時間がかかるので、作るのがおっくうという方も少なくありません。そこで、煮込み時間をぐっと短縮できる、ちょっとしたテクを伝授！ この方法を使った時短煮もの、もも肉＆さつまいものしょうがじょうゆ煮と、むね肉＆じゃがいもの塩レモン煮の2つをご紹介します。
▷市瀬悦子さん
料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。
■とりとさつまいものしょうがじょうゆ煮
さつまいもの甘みにしょうがをキリッときかせるのがポイント
【材料・2人分】＊1人分539kcal／塩分3.4g
・とりもも肉・・・ 大1枚（約300g）
・さつまいも ・・・1本（約300g）
・しょうが・・・ 1かけ
■Ａ＜混ぜる＞
└だし汁・・・3/4カップ
└みりん ・・・大さじ3
└しょうゆ ・・・大さじ2
塩 サラダ油
【作り方】
1．さつまいもは皮つきのまま2cm厚さの輪切りにして、さっと水にさらして水けをきる。耐熱皿に重ならないように並べ、水大さじ1、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで4分レンチンし、水けをきる。
2．しょうがはせん切りにする。とり肉は一口大に切る。
3．フライパンに油小さじ1を中火で熱し、とり肉を炒める。肉の色が変わったら、さつまいも、しょうがを加えて全体に油がまわるまで炒める。Ａを加えて混ぜ、具材を平らにする。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約10分煮る。
■とりむねとじゃがいもの塩レモン煮
とりのだしにレモンの香りが際立つ、絶品洋風煮込み♪
【材料・2人分】＊1人分245kcal／塩分2.4g
・とりむね肉（皮なし）・・・1枚（約250g）
・じゃがいも ・・・2個（約300g）
・レモン（国産）の輪切り・・・ 4枚
■Ａ＜混ぜる＞
└あればローリエ・・・ 1枚
└白ワイン（または酒）・・・ 大さじ3
└塩 ・・・小さじ1/3
└こしょう ・・・少々
└水 ・・・1/2カップ
塩 オリーブ油
【作り方】
1．じゃがいもは縦横半分に切ってさっと水にさらし、水けをきる。耐熱皿に重ならないように並べて、水大さじ1、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで5分レンチンし、水けをきる。
2．とり肉は2cm幅の一口大のそぎ切りにし、塩小さじ1/3をふる。
3．フライパンにオリーブ油小さじ1を中火で熱し、とり肉を炒める。肉の色が変わったらじゃがいもを加え、全体に油がまわるまで炒める。Ａを加えて混ぜ、具材を平らにしてレモンをのせる。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約8分煮る。
＊ ＊ ＊
さつまいもやじゃがいもは、煮る前に塩をふってレンチンしておくと、加熱時間が短縮できます。それだけでなく、塩の脱水効果で煮汁もしみこみやすくなり、味もしっかり決まるんですよ。ぜひ味しみしみになったとり肉といもの煮ものを、たっぷり味わってみてくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々