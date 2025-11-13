Snow Manの深澤辰哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。フジテレビ系『ノンストップ！』への出演を告知するとともに、爽やかさ全開の最新ショットを公開し、ファンの注目を集めている。

■すっきりヘア×ブルーセットアップの深澤辰哉

ストーリーズに登場した深澤は、短く整えられた前髪と軽さのあるシルエットが特徴の“すっきりヘア”。黒髪のツヤ感も相まって、より清潔感のあるフレッシュな印象に仕上がっている。

衣装は深みのあるブルーのジャケット＆ワイドパンツのセットアップ。インナーにはブラックのストライプシャツを合わせ、落ち着いたトーンながら洒落感のある大人コーデに。両手でダブルピースを作る姿からは、朗らかで柔らかい深澤らしさが溢れる。

SNSでは「最高にかっこいい」「ダブルピースかわいい」「顔小さすぎ」「イケ散らかしてる」「ビジュ良すぎる」「髪切った？」「襟足短い」といった声が殺到。

また、Instagramフォロワー数が100万人を突破した深澤に対し、祝福の声も多く寄せられている。

■以前の深澤辰哉のヘアスタイル

Snow Man

