½Ë53ºÐ¡ªÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡Ø¶µ¾ì¡Ù´ÆÆÄ¤«¤é¡ÈÂà¹»ÆÏ¡É¤òÅÏ¤µ¤ìËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö±Ê±ó¤Î¥Òー¥íー¡×¡ÖºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬ËÜÆü11·î13Æü¤Ë53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÀ½¥±ー¥¤ÇÌÚÂ¼¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¡Ø¶µ¾ì¡ÙÆÃÀ½¥±ー¥¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡ÙÆÃÊó
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬53ºÐ¤Ë¡ª¡Ö¶µ¾ì¡×ÆÃÀ½¥±ー¥¤Ç¤ª½Ë¤¤
¡ÖÀèÆü¤Î¼èºàÆü¤Ç¤Ï #É÷´Ö¸ø¿Æ É÷¤Î¥Á¥ç¥³ºÙ¹©¤¬¾è¤Ã¤¿¥±ー¥¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ëÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤¬¡ÈÂà¹»ÆÏ¡É¤ò½Ð¤¹Ì¾¾ìÌÌ¤ò¥Á¥ç¥³ºÙ¹©¤ÇºÆ¸½¤·¤¿»Í³Ñ¤¤Âç¤¤Ê¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥±ー¥¤È¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¡ÈÂà¹»ÆÏ¡É¤òÆñ¤·¤¤´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Instagram¤Ç¤ÏÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÃæ¹¾¸ù¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡ÈÂà¹»ÆÏ¡É¤òÌÚÂ¼¤ËÅÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¤½¤ì¤ò¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
53ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÚÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢¡Ö¶µ¾ì³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÉ÷´ÖÉ÷¤Î¥±ー¥²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤«¤Ã¤±¤§¤Ê～¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥Òー¥íー¡×¡Ö·¯¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£ÌÀÆü¤«ÌÀ¸åÆü¤«¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éº£Æü¤Ç¤âÎÉ¤¤¡£¡×¡ÖºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£