ÎëÌÚ°¦Íý¡¢¡ÈÄï¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþÃËÈþ½÷·»Äï¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥ÞNEXT¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË ¿¼0¡§30¡Á¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþÃËÈþ½÷·»Äï¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×ÎëÌÚ°¦Íý¡õ¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤ÎÃçÎÉ¤·¡È»ÐÄï¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸ø¼°SNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°¦°á¤ÎÄï¡¦Í§ ÅÐ¾ì #ÎëÌÚ°¦Íý #¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤ÈÄïÌò¤Î¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¡ÈÃçÎÉ¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤âÆ±Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸ø¼°¤È¤ÏÊÌ¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÂçË½ÁöÄï¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£°¦Íý¤Á¤ã¤ó¤È¤Î·»Äï¥·¡¼¥óÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¹çÀï¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ä»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÃËÈþ½÷·»Äï¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¤ï¡¼¡¼¤¤¤è¤¤¤è¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤¯¤óÅÐ¾ì¡ª°¦Íý¤Á¤ã¤ó¤â¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤·»Äï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Ì¡²è¡¦¿¹±Ê¤¤¤È»á¡¢¸¶ºî¡¦Åì¤æ¤»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£2023Ç¯10·î¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´¥ª¥¿¥¯¤ÎÌ´¤À¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢½÷À¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¡£Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÀßÄê¤âÌòÌ¾¤â¿¦¶È¤âÇ¯Îð¤â°ã¤¦¡¢Á°ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦Àþ¤Î¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Æî°¦°á¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦¼Ò¤Î¼ÒÄ¹Èë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤ÎÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¦É¹¼¼½Ü¡ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ë¤Î¿ä¤·³è¤ËÎå¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤òëð²Î¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¼ÒÄ¹¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Ç¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£º®Íð¤¹¤ë°¦°á¤Ë¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ä¤·¤Î½Ü¤¬ÉñÂæ¹ßÈÄ¤È¤¤¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡ªÀäË¾´¶¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ¿ä¤·¡¦½Ü¤À¤Ã¤¿¡Ê!?¡Ë¡£¡È¿ä¤·¤¬¼ÒÄ¹¡É¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¶»¥¥å¥ó¤·¤¹¤®¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë°¦°á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°¦°á¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯½Ü¤À¤¬¡¢2¿Í¤Î»Å»ö¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎøÏ©¤Ë¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ê!?¡Ë¡£
