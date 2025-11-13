きょうは関東から九州で雲が広がり、太平洋側で雨の降る所があるでしょう。関東は昼過ぎにかけて沿岸中心に雨の所がありますが、その後はくもり空が続きそうです。西日本は九州で本降りの所もありますが、夜になると次第に雨の範囲は狭くなる見込みです。また、北日本は前線と寒気の影響で雨や雷雨の所があり、北海道の山沿いや内陸は次第に雪となるでしょう。沖縄と奄美は台風から変わった温帯低気圧が近づき、夜は激しい雨の所があるでしょう。土砂災害に警戒が必要です。

きょうは東京で最高気温が16℃の予想ですが、昼間はこの気温ほど上がらない可能性もあり寒さが続くでしょう。札幌はきのうより6℃高くなりますが、午後は寒気が入り、気温が急降下します。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：12℃

青森 ：13℃ 盛岡：14℃

仙台 ：18℃ 新潟：17℃

長野 ：15℃ 金沢：19℃

名古屋：19℃ 東京：16℃

大阪 ：18℃ 岡山：18℃

広島 ：20℃ 松江：20℃

高知 ：20℃ 福岡：21℃

鹿児島：19℃ 那覇：29℃

あすは東日本と西日本の太平洋側を中心に青空が広がるでしょう。日曜日は北海道で雨が降り、週明けは列島に今季一番の寒気が流れ込みます。火曜日は北海道だけでなく、東北の日本海側の平地でも雪が降り、積雪になる所がありそうです。全国的に一段と寒くなり、週明けは鹿児島や高知で12月下旬並みの寒さになり、東京も今季最低気温を日に日に更新します。