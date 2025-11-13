¡ÚSVÃË»Ò Âè4Àá¸«¤É¤³¤í¡Û¥¯¥ì¥¯ÍÊ¤¹¤ëÅìµþGB¤¬WDÌ¾¸Å²°¤ÈTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç·ãÆÍ¡ª
¡¡¡Ö2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¡×¤ÎÃË»Ò¤Ï13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·×5¤Ä¤Î¥«ー¥É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
◼️Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º vs ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°
¡¡13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊ¿Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþGB¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ï¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶½¹Ô¤À¡£¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¯¥ì¥¯¡¢¸Å²ìÂÀ°ìÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅìµþGB¤Ï¸½ºß¡¢3¾¡3ÇÔ¤Î3°Ì¡£Á°Àá¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ï¡¢3－2¡¢3－0¤ÇVCÄ¹Ìî¤òÂà¤±¤¿¡£¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀGAME1¤Ï¡¢2¥»¥Ã¥È¤òÀè¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¶¤á¤ë¥µー¥Ö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£Â¼»³¹ë¤Î¤³¤ÎÆü¤Î¥µー¥Ö¸ú²ÌÎ¨¤Ï7.9%¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤â¡¢Â¼»³¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£WDÌ¾¸Å²°¤â¥µー¥Ö¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Áー¥à¤Î¥µー¥Ö¸ú²ÌÎ¨¤Ï¥êー¥°Á´ÂÎ¤Î2°Ì¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¿åÄ®ÂÙÅÎ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µÜ±º·ò¿Í¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µー¥Ö¡×¤â°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡£¹â¤¤¹¶·âÎÏ¤ò»ý¤ÄÎ¾¥Áー¥à¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¡Ö¥µー¥Ö¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¡×¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
◼️VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä vs Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬
¡¡4Ï¢ÇÔÃæ¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈVCÄ¹Ìî¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¸í¤ë¡£Á°Àá¤ÎGAME1¤â¡¢¥Ûー¥à¤ÎÅìµþGB¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£¼ã¤¤ÃæÅç·òÅÍ¡¢¹©Æ£Í»Ë¤¬¹¶¼é¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾¾ËÜ·ÄÉ§¤¬Í×½ê¤Ç¥¥ì¤Î¤¢¤ëÂ®¹¶¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£2¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤â¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Áー¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£Åì¥ìÀÅ²¬¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡5ÇÔ¡£4Ï¢ÇÔ¤Ç½ç°Ì¤òºÇ²¼°Ì¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ù¥í¤ÎÉðÅÄÂç¼þ¤¬¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥ÖÀ®¸ùÎ¨58.8%¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢Á°Àá¤ÏÂçºå£Â¤Ë¥µー¥Ö¤Ç²¡¤µ¤ì¤¿¡£¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤Ä¤«¤á¤º¡¢GAME1¡¢GAME2¤È¤â¤Ë1¥»¥Ã¥È¤âÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î©¤ÆÄ¾¤·¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤Ï¡¢°¤ÉôÍµÂÀ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
◼️¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ vs Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó
¡¡3°Ì¤ÎSTINGS°¦ÃÎ¤È1°Ì¤ÎÂçºå£Â¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤À¡£STINGS°¦ÃÎ¤ÏÁ°Àá¤Î¹ÅçTHÀï¤Ç1¾¡1ÇÔ¡£3－1¤Ç¾¡¤Ã¤¿GAME2¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬µ¡Ç½¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀ¤â¡¢10ÂÐ6¤Ç¹ÅçTH¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥êー¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÉÔºß¤ÎÃæ¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥ë¥«¥ì¥Ã¥ê¡¦¥½¥¦¥¶¤¬3ËÜ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥»¥Ã¥¿ー¤Î²ÏÅìÍ´Âç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥È¥¹¤òÇÛµå¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£°ìÊý¤ÎÂçºå£Â¤âÈ×ÀÐ¤À¡£Á°Àá¤ÎÅì¥ìÀÅ²¬Àï¤Ï1¥»¥Ã¥È¤âÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ï¢¾¡¡£GAME2¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨58.0%¤Î¹â¤¤¿ô»ú¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£À¾ÅÄÍ»Ö¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨60.9%¤Î³èÌö¡£3ËÜ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÅÁã¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤¤¡£
◼️¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º vs ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»
¡¡¹ÅçTH¤ÏÁ°ÀáGAME1¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¤Ç¡¢STINGS°¦ÃÎ¤«¤é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£²æËý¤Î»þ´ÖÂÓ¤âÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢»°ÎØÂç¾¡¢¿·°æÍºÂç¤Î³èÌö¤Ê¤É¤ÇÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£¿·²ÃÆþ¤Î¥¯ー¥Ñー¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤â¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨59.4%¤È¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡£40ËÜ¤Î¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ»ß¤á¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Á°Àá¤ÏÆüÅ´ºæBZ¤Ë1¾¡1ÇÔ¡£¾¡¤Ã¤¿GAME1¤Ï¡¢¥á¥ë¥È¡¦¥¿¥ó¥á¥¢¥ë¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯4ÅÀ¡¢¥µー¥Ö2ÅÀ¤ò´Þ¤á¥Èー¥¿¥ë20ÆÀÅÀ¡£ÂÐ³Ñ¤ÎÀ÷Ìîµ±¤â¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥ÖÀ®¸ùÎ¨¤Ç56.7%¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Î¾¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥êー¥°Àï¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
◼️¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå vs ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂçºå¥Àー¥Óー¤¬¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥êー¤ÏÁ°Àá¡¢ÆñÅ¨¤ÎWDÌ¾¸Å²°¤òÁê¼ê¤Ë3－1¡¢3－1¤ÇÏ¢¾¡¡£GAME1¤ÎÂè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2¥»¥Ã¥È°Ê¹ß¤Ï¹¶¤á¤ë¥µー¥Ö¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£¿·²ÃÆþ¤Î¥¤¥´ー¥ë¡¦¥¯¥ê¥å¥«¤â¥Áー¥à¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£GAME2¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥³ー¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£SV¥êー¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ë³¦¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎÉ¹¥¤À¡£Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÆüÅ´ºæBZ¤Ï2¾¡4ÇÔ¤Î8°Ì¡£¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Á°Àá¤ÎGAME2¤Ï¡¢¥µー¥Ö¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÏ¢·È¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¹âÍü·òÂÀ¤À¡£¹¶·â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥¦¥ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Àー¥ë¡¢¥È¥ó¥Þー¥¾¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£¤â¹â¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¤Ç¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥Àー¥Óー¤Ë¸½»þÅÀ¤Î½ç°Ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¸ß¤¤¤Î°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦°ìÀï¤Ï¡¢·ãÀïÉ¬»ê¤À¡£
