鈴木奈々さんがYouTubeチャンネルで100日間のダイエットに挑戦することを宣言しました。

【写真を見る】【 鈴木奈々 】 「もう一度結婚したくて自分磨きをしたい」「今、人生マックス体重」「ダイエットを始めます」

37歳の鈴木さんは「今回本当に私挑戦することに決めました。私人生初めての花嫁修行始めます。」と、宣言。

「もう一度結婚したくて自分磨きをしたい」と花嫁修行の一環としてウエスト引き締めに取り組みます。

「私、今人生マックス体重なんです」と明かす鈴木さん。「はけないデニムばっかりなの、今。本当にウエストがすごいことになってる」と現状を語りました。

「花嫁修行ってやっぱり綺麗になって自分磨きをして素敵な人を見つけるっていうのもすごく大事だと思うので私ダイエットを始めます。」と、語った鈴木さん。

ダイエット方法については「食べることが大好きなので、あんまり食事制限はしたくないんです。やっぱりパワーが出るので、ご飯食べると」と説明。「とにかく運動をやっていきたい」と決意を示しています。

動画では現在のウエストを測定し「私のウエスト85cm」と公表。「着痩せできるから、みんな多分そんなに私のことお腹とか出てないだろうって思ってたと思うけど」と話しました。

共演者からは「ダイエットして達成したら明日ちょっとみんなで高級焼肉を食べに行きましょう」と報酬が提示されましたが、失敗した場合は「3ヶ月大好きな焼肉禁止」というペナルティも。



「私マジで焼肉が好きなの。だから3ヶ月も焼肉食べれないなんて私の中では本当に罰ゲーム」と語りながらも「自信があるのよ、私。本気でやるから」と意気込みます。

鈴木さんは「運動してマイナス7cm以上は行きたい」という具体的な目標を設定し、「くびれが欲しい。やっぱりね、素敵なパートナーが欲しいから」と動機を語りました。

最後に「皆さん、応援してください。一緒にやりましょう。目指せマイナス7cm頑張ります」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくっています。

【担当：芸能情報ステーション】