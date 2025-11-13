仲村トオル、櫻坂46三期生総出演ドラマに特別出演決定 キービジュアル解禁【路地裏ホテル】
【モデルプレス＝2025/11/13】櫻坂46 三期生総出演ドラマ「路地裏ホテル」が、ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」において、12月5日正午より配信。この度、俳優の仲村トオルが特別出演することが決定し、キービジュアル第2弾も解禁された。
【写真】櫻坂46メンバー、雰囲気ガラリの姿
“あなたの心に寄り添う一夜を”。本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと佇む「路地裏ホテル」。ホテルの支配人から鍵を渡された宿泊客の女性たちが、ホテルでの一夜の不思議な“異世界体験”を通して成長していく、青春ファンタジードラマとなっている。そんな物語の中で、彼女たちを迎えるホテルの支配人役を仲村が務める。
仲村はユーモラスで不思議な魅力を持つ支配人として、物語の鍵を握る存在となり、櫻坂46三期生が演じる女性たちと向き合う。初めて本格ドラマに挑戦する櫻坂46三期生と、数々の名作映画・ドラマに出演してきた仲村トオルとの初共演による、ここでしか見られない掛け合いも見どころとなる。（modelpress編集部）
・タイトル： 路地裏ホテル
・出演： 櫻坂46 三期生、仲村トオル 他
・配信日時： 2025年12月5日（金）正午〜 毎週金曜日正午更新
・話数： 全10話
【Not Sponsored 記事】
