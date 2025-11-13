世界的スーパースター・BTSの「JIMIN」さんと「JUNG KOOK」さんによるトラベルバラエティの第二弾『Are You Sure?!』シーズン2が、2025年12月3日(水)よりディズニープラスで独占配信されることが決定！

除隊からわずか一週間で出発した、予測不能な2人旅の最新ポスタービジュアルも解禁されています。

ディズニープラス オリジナルシリーズ『Are You Sure?!』シーズン2

配信開始日：2025年12月3日(水)より独占配信開始

話数：全8話（毎週水曜2話ずつ配信）

BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビ「JIMIN」さんと「JUNG KOOK」さん。

オフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った、BTSユニット初のトラベルバラエティが帰ってきます。

除隊1週間後に出発したスイスとベトナムへの友情旅

シーズン2の旅は、「JIMIN」さんと「JUNG KOOK」さんが除隊してからわずか1週間後にスタート。

どこへ行くのか、いつ行くのかも知らされないまま、今回の目的地であるスイスとベトナムへと出発することになります。

二人だから楽しく、二度目だからもっとワクワクする、驚きに満ちた予測不能な友情旅です。

大自然の中でリラックスモード全開の最新ビジュアル

今回解禁されたポスタービジュアルは、そんなワクワク感が満載のデザインです。

スイス旅で人気のパラグライダーに挑戦したり、雄大な景観を誇るアルプス山脈のスキーリゾートでスキーやスノーボードを満喫。

さらに、パドルボードやパラセイリングなどマリンアクティビティに夢中になるふたりの姿も描かれています。

ピースをしてまぶしそうにこちらに視線を向ける「JUNG KOOK」さんと、リラックスした様子で座る「JIMIN」さんの姿から、今シーズンも“グクミン”らしさ全開のマイペースな旅になりそうな予感がします。

「これでいいの?! (Are You Sure?!)」なのか、「これがいい!! (I’m so sure!!) 」なのか、今シーズンの旅の結末にも注目です。

© 2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

