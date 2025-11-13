千鳥・大悟企画のお笑いプロデュースバトル！ディズニープラス スター オリジナルシリーズ『DAIGO Project』(仮)
お笑いコンビ千鳥の「大悟」さんが企画＆プロデューサーを務めるディズニープラス初、日本発のオリジナルバラエティ番組『DAIGO Project』(仮)の制作が決定！
2026年にディズニープラス スターで独占配信されます。
ディズニープラス スター オリジナルシリーズ『DAIGO Project』(仮)
『DAIGO Project』(仮)は、2026年にディズニープラス スターで独占配信が開始される、日本発のオリジナルバラエティ番組です。
圧倒的な個性と天才的発想の笑いで日本のトップに駆け上がったお笑いコンビ千鳥の「大悟」さんが、企画・プロデュースを務めます。
千鳥・大悟企画・プロデュースの“お笑いプロデュースバトル”
『DAIGO Project』(仮)は、「大悟」さんがお笑いという主戦場で世界に打って出る、初のグローバルコンテンツ。
番組では「大悟」さんがMCを務め、まったく新しい笑いのフォーマットで大爆笑を狙う“お笑いプロデュースバトル”が繰り広げられます。
「大悟」さん本人からは、
「極秘プロジェクトなので今は何も言えません！ これまでにない新フォーマットの番組ということだけお伝えしておきましょう！」
と、期待を煽るコメントが届いています。
謎に包まれた新次元の笑いに挑むバトルに注目です！
ディズニープラス スター オリジナルシリーズ『DAIGO Project』(仮)の紹介でした。
© YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 千鳥・大悟企画のお笑いプロデュースバトル！ディズニープラス スター オリジナルシリーズ『DAIGO Project』(仮) appeared first on Dtimes.