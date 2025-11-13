日曜劇場『リブート』、主演・鈴木亮平を支える家族に原田美枝子、黒木メイサ、矢崎滉が決定！
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する2026年1月期放送の日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）に、原田美枝子、黒木メイサ、矢崎滉の出演が決定した。鈴木演じる2人の主人公を支える家族役を務める。
【写真】鈴木亮平、約2年ぶりに日曜劇場主演！ 『リブート』来年1月スタート 共演に戸田恵梨香
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。
このたび、鈴木演じる“2人の主人公”の物語に深く関わる家族キャストが決定した。陸を優しく見守る母・良子役を原田美枝子、儀堂の妻・麻友役を黒木メイサ、父を信じ真っ直ぐその姿を追いかける陸の息子・拓海役を矢崎滉が演じる。
原田のTBS連続ドラマレギュラー出演は、2015年10月期の火曜ドラマ『結婚式の前日に』以来、約10年ぶり。日曜劇場への出演は、2010年4月期の『新参者』以来、約16年ぶりとなる。
黒木のTBS系連続ドラマレギュラー出演は、2016年10月期に放送されたMBS／TBS系深夜ドラマ『拝啓、民泊様。』以来、約9年ぶりであり、日曜劇場への出演は原田と同じく2010年4月期の『新参者』以来、約16年ぶりとなる。
陸が殺人の罪を着せられて姿を消したことで、残された良子と拓海にも非難の目が向けられる。しかし、陸の無実を信じて待ち続ける家族。一方、自らの外見を“リブート”してまで真実を追い続ける陸の原動力もまた家族であり、“家族の絆”が強く描かれていく。
麻友は儀堂と別居中でありながら、変わらず夫を愛している女性。そんな麻友は、リブートした陸と接触することになる。外見は同じ儀堂でも中身は別人――麻友が驚きの行動をとったことで、運命の歯車が動き出す。
原田と黒木が、鈴木亮平演じる“2人の主人公”とともに描く極限の“家族愛”は、本作の大きな見どころのひとつ。そして、矢崎が演じる陸の息子・拓海のひたむきな姿にも注目したい。
日曜劇場『リブート』は、TBS系にて2026年1月期より毎週日曜21時放送。
※原田美枝子、黒木メイサ、矢崎滉のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原田美枝子
話が複雑なので、台本を読んで理解するのに少し時間がかかりました。亮平さんは、役作りや1カットごとの画の作り方にもすごくこだわって楽しんでいる感じがしました。
主人公が、なんとかしていつか家に帰ろうと必死に努力しますが、「本当にあの家に帰りたい」と思えるような温かい雰囲気を大事にしました。孫役の矢崎滉くんが本当にかわいいので、孫とおばあちゃんが協力して店を守る姿を見ていただければと思います。
■黒木メイサ
スケールの大きさと繊細なストーリー、登場人物のそれぞれの視点から見る愛の形。
別居中でありながら夫・儀堂を想う妻という難しい役所でしたが、主役を務められた鈴木亮平さんをはじめ素晴らしいキャストの方々と共演させて頂き光栄でした。たくさんの方に見ていただけますように。
■矢崎滉
台本をいただいてから、読み進めていくごとに、ドキドキハラハラしたり、切なくて胸がギュッとなったり、家族ってなんだろう？と考えたりして、何度も読み返しました。
撮影中は、鈴木亮平さんには、アイスを買ってもらったり、楽しくお喋りしたり、役を演じる上でのアドバイスをもらったり、たくさんのスタッフの皆さん、キャストの皆さんの熱意を感じながら過ごして、僕にとって、もう1つの大きな家族みたいでした。たくさんの方に見ていただきたいです！
■プロデュース・東仲恵吾＞
家族のために、顔を変えて、すべてを犠牲にする主人公。そこにあるのはただ一つ“家族への愛”です。そんな主人公、そして顔を変える刑事の家族が発表されました。
原田さんは、過酷な状況でも優しさと強さを兼ね備えた役で、その緩急を圧倒的に表現してくださる方として、お願いしました。
黒木さんは、別居中の夫への無償の愛とある過去を持つ役です。その深みを演じていただけると思い、お願いしました。
そして、息子役の矢崎さん。主人公にとって亡き妻から託された人であり、どんなことがあっても守り抜きたい存在。また息子としては、父が殺人の容疑をかけられて逃亡している中でも健気に前を向いて過ごす。ものすごく難しい役です。今回はオーディションを行いましたが、矢崎さんの目力と自然体な芝居に惹かれてオファーしました。
残された家族の生き様も見どころです。
