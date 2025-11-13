北川景子、“手作り”ポシェットが「可愛いすぎ」「センス抜群」「愛情たっぷり」 絶賛の声集まる
女優・北川景子が、13日までに自身のエックスを更新。ハンドメイド作品を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】北川景子、“手作り”ポシェットが「センス抜群」 完成までの様子（5枚）
エックスなどにて度々、娘への愛情が込められたハンドメイド作品を投稿している北川。そのクオリティが話題を呼んでいる。
今回は「久しぶりに手芸投稿 CHECK＆STRIPEさんの布とワッペン＋手持ちのリボンでポシェットを作りました。布はリバティプリントForest Wave WEと、C＆Sフレンチコーデュロイ ブルーグレーです」と、制作過程を投稿。その後には「完成 タグとワッペンも可愛く出来ました」と、完成したポシェットを披露した。ファンからは「センス抜群」「可愛いすぎ」「愛情たっぷり」などのコメントが集まっている。
■北川景子
1986年8月22日生まれ。兵庫県出身。2016年1月11日にアーティスト・タレントのDAIGOと結婚。現在は2児の母。
引用：「北川景子」エックス（@KKeiko_official）
【写真】北川景子、“手作り”ポシェットが「センス抜群」 完成までの様子（5枚）
エックスなどにて度々、娘への愛情が込められたハンドメイド作品を投稿している北川。そのクオリティが話題を呼んでいる。
今回は「久しぶりに手芸投稿 CHECK＆STRIPEさんの布とワッペン＋手持ちのリボンでポシェットを作りました。布はリバティプリントForest Wave WEと、C＆Sフレンチコーデュロイ ブルーグレーです」と、制作過程を投稿。その後には「完成 タグとワッペンも可愛く出来ました」と、完成したポシェットを披露した。ファンからは「センス抜群」「可愛いすぎ」「愛情たっぷり」などのコメントが集まっている。
■北川景子
1986年8月22日生まれ。兵庫県出身。2016年1月11日にアーティスト・タレントのDAIGOと結婚。現在は2児の母。
引用：「北川景子」エックス（@KKeiko_official）