実用的で「お、ねだん以上。」を実感できるニトリの売れ筋TOP5【絶対買い！のライフアイテム】

家具もカーテンも食器も照明も、「とりあえず店に行けば全部そろう」という安心感のあるニトリ。低価格ながら実用的で、インテリアに馴染みやすいデザインも人気の理由だ。ユーザーのニーズに合うアイデア商品も数多く展開していて、今回の売れ筋もそんな商品が並ぶ。商品ジャンルも多岐にわたり、それぞれに「お、ねだん以上。」を実感できる！

ニトリホールディングス

広報部

大阪捺々さん

2017年入社、店舗勤務を経て広報部へ。ニトリの商品をより多くの人に知ってもらい、生活を豊かにしてもらいたいという想いで現在商品広報を担当。趣味はカフェ巡り

【ニトリ 売れ筋TOP5】

■これ1台で面倒な下ごしらえも簡単に

「1台10役スライサーセット 野菜の水切りを楽に！ スピナータイプ」（1990円）

保存から調理まで10台分のキッチンツールがひとつに揃ってスペパも最高。洗って水をきった野菜をそのまま保存まできるのも便利です（大阪さん）

サラダスピナー、スライサーなど1台で調理器具10種類分の働きをし、「下ごしらえがラク」「時短にもなる」と評判の調理ツール。保存容器にもなるほか、中ふた、ザル、ボウルは電子レンジにも対応している。

▲4種類のアタッチメントを付け替えるだけでスライスや細切り、おろしなど野菜の下ごしらえが簡単に

■少量の油で手軽に揚げ物を楽しめる

「IH・ガス火 コンパクト天ぷら鍋 バット 網付き」（2490円）

サイズはコンパクト。少ない油でもしっかりと揚げられるので、ちょっとした揚げ物もラクに。すべてのパーツをひとつにまとめて収納できます（大阪さん）

幅24×奥行14.5×高さ9cmとコンパクトなうえ長方形なので、少量の油で長い食材も揚げやすく、深さもあるので油跳ねしにくい。IHとガスの両方に対応し、パット、揚げ網もセット。

■スマホ中も暖かい“着られる毛布”

「2枚合わせ袖付きスマホ毛布 シングル（Nウォーム WSP）」（6990円）

袖がついているので、はだけにくく手先まで暖かく、今年からポケットも付いたのでリモコンやスマホを入れることもできます（大阪さん）

吸湿発熱素材を使用したNウォーム寝具2シリーズの中でも特に暖かいとされる素材の毛布。普通にかけるだけでなく、袖付きで腕を通して“着られる”ので、暖まりながらスマホができる。

■いつでも温かいままの料理が食べられる

「いつでもあったか フードウォーマープレート S」（2990円）

料理や飲みものをそのまま置いて温かく保つことが出来る電気保温プレートです。サッとふくだけでお手入れが簡単なのもいいですよ（大阪さん）

料理の入ったお皿をプレートの上に乗せておくだけで、いつまでも約60℃で保温。縦横約20cmなので場所を取らず、カップを乗せておけば飲物も冷めにくい。使い方はアイデア次第だ。

■ブラシ繊維が黒ずみをかき落とす

「玄関・タイルブラシ ハンディタイプ」（599円）

ハンディタイプなので、床はもちろん壁でも力が入りやすく、ゴシゴシ洗えます。クリーナー部分は取替式で交換できるので衛生的です（大阪さん）

細かいブラシ繊維がタイルの凹凸面に入り、水だけでも、黒ずみや泥汚れをしっかりとかき落とす。ハンディタイプなので持ちやすく、壁でも床でもゴシゴシと直接的に力を入れやすい。

