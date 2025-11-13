日向坂46・河田陽菜、レースキャミ姿で“はにかみ”笑顔！ 2nd写真集『テイクオフ』封入特典ポストカード第6弾公開
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、封入特典ポストカード全6種のうち6種目の絵柄が公開された。
【写真】ロマンティックな白レースのキャミソールに身を包んだ“おひな”
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
解禁されたのは、ロマンティックな白レースのキャミソールに身を包み、はにかむ笑顔を向けてくれた愛おしさがいっぱいの“おひな”。柔らかな笑みと包容感に心をゆだねてしまいそうなパーフェクトな一枚だ。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より発売中。定価は2445円＋税。
