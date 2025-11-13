ドラマ『ストロボ・エッジ』福本莉子×なにわ男子・高橋恭平が「別冊マーガレット」表紙に！ SPインタビューも
ドラマ『ストロボ・エッジ』（WOWOW）でダブル主演する福本莉子と高橋恭平（なにわ男子）が、本日11月13日発売の漫画雑誌「別冊マーガレット」12月号の表紙に登場。2人のスペシャルインタビューも掲載される。
【動画】大ヒット漫画が福本莉子＆高橋恭平により実写化！ 『ストロボ・エッジ Season1』超特報
コミックス累計発行部数800万部（全10巻・電子版含む）を突破し、2015年には実写映画化された『ストロボ・エッジ』（著・咲坂伊緒）。WOWOWにて10月31日より初の実写連続ドラマが放送・全6話一挙配信中（※TVerでは最新話を見逃し配信中）であることを記念して、ダブル主演の木下仁菜子役・福本莉子と一ノ瀬蓮役・高橋恭平（なにわ男子）が表紙を飾る。
さらに、スペシャルインタビュー記事をカラーで掲載。ドラマ撮影について2人が語るページに加え、著者・咲坂伊緒が福本、高橋へインタビューし、咲坂も福本、高橋からの質問に答えるコーナーも。咲坂からはキャラクターの作りに関する秘話も語られる。
インタビューで福本は「特に仁菜子が恋を知って、どんどん新しい感情に出会っていくところは原作のセリフやモノローグをヒントにすることで気持ちを作っていきました。あとは表情の部分も。安堂くんに『いつかこういう恋をするよ』って言うシーンは、読んでいてもすごく印象的な笑顔だなと思っていて。原作の仁菜子のあの笑顔を頭に浮かべながら演じていました」とコメント。
高橋は「（蓮の彼女である麻由香とのシーンは）どんなシーンの時も基本的に公園での撮影だったんですが、だからこそ微妙な表情の変化をつけるのが難しい部分も多くて。原作を読みながら監督とも相談して調整していきました」と語っている。
なお、「別冊マーガレット」11月号で好評を博した『ストロボ・エッジ』の10年ぶりの新作読みきりの大反響を受け、早くも『ユメかウツツか』（著・咲坂伊緒／集英社刊）コミックス最新第4巻へ収録。『ユメかウツツか』第4巻の紙版コミックスは、11月25日より発売（※一部地域では、配送の都合により遅れる場合があり）。電子版は12月24日配信開始予定。
今回の読みきりは『ストロボ・エッジ』本編終了後の高校が舞台。仁菜子と蓮が想いを通じあい、恋に破れた安堂の”その後”が描かれる。“この恋は終わったハナシ。”―失恋の深い傷を抱えた安堂は何を思うのか…を、32ページで収録している。
そして、『消えた初恋』（作画・アルコ、原作・ひねくれ渡／集英社刊）の初のPOP UP SHOP開催（※新宿マルイアネックスにて、12月4日〜21日まで）を記念して、『消えた初恋』の新作番外編15Pと単行本未収録の読みきりを収録した『アルコ×ひねくれ渡読みきり集』（電子版限定）を11月25日より配信。
『消えた初恋』は、日本とタイで実写ドラマ化され、200万部（全9巻、電子版含む）を突破している人気作。今回の番外編は、作画担当のアルコと原作担当のひねくれ渡が読みきり集のために描きおろした完全新作となり、本編完結後からちょうど10年経ち、社会人になった主人公の青木想太たちが最終回で埋めたタイムカプセルを開ける様子が描かれる。
そのほか、孤独を抱えた女子高生が1匹の亀を通じて風変りな同級生男子と心を通わせる「内緒話とビオトープ」、ひとつの身体に複数の人格を抱えて生きる男子高生・田中の日常を描いた「めくるめく田中」を収録している。
「別冊マーガレット」12月号は、集英社より発売中。
