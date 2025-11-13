【Horizon Steel Frontiers】 リリース日：未定 価格：未定

NCSOFTは、Android/iOS/PC用MMORPG「Horizon Steel Frontiers」を発表した。リリース日および価格は未定。なお、2026年末から2027年頭にローンチ見込みで、価格は基本プレイ無料の月額パスを想定しているとのこと。

「Horizon Steel Frontiers」は、機械獣が跋扈する世界を舞台にした「Horizon」シリーズのMMORPG作品。原作特有のハンティングアクションと巨大機械獣との戦闘、戦略的な共同プレイなどを特徴としており、モバイルおよびNC独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」によってPCでもプレイ可能だ。

【『Horizon Steel Frontiers』アナウンス映像】

プレーヤーは部族別の特性や外形、装備の組み合わせなどを設定したオリジナルキャラクターでオープンワールドを冒険できる。「圧倒的なサイズの機械獣を共に攻略する楽しさ」が主要開発コンセプトとして掲げられており、チームワークと戦術的戦闘がコアとなったMMORPGとして開発されている。

また、シリーズ特有のワイヤーアクションが強化され、機械獣の特定部位を破壊した後に「ブルキャスター」で素早く接近したり、罠を設置して状態異常を誘発するといった攻略もできるという。

(C) 2025 NCSOFT Corporation. (C) 2025 Sony Interactive Entertainment Europe. Horizon Steel Frontiers is a trademark or registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC in the United States and other countries.