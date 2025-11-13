芳根京子、クールビジュで魅せる“大人の表情”にファン惚れ惚れ「ため息が出るほど素敵」
女優の芳根京子が12日までにインスタグラムを更新。洗練されたスタイリングのソロショットを公開すると、ファンから「ため息が出るほど素敵」「かっこいい」といった反響が寄せられた。
【別カット】ニーハイソックスで美脚も披露
芳根が3種類のハート絵文字と共に投稿したのは、シンガポール発のファッションブランド「チャールズ＆キース」のアイテムをまとったソロショット。黒のニーハイブーツを履きショルダーバッグを持った姿やニーハイソックスにローファーを身につけた姿、さらにチェック柄のジャケットにハンドバッグを抱えた姿などが収められている。
クールな佇まいで“大人の表情”を見せた彼女のソロショットに、ファンからは「ため息が出るほど素敵」「coolな1面も見れて嬉しいです」「ぜーんぶかっこいいすき」などの声が集まっている。
■芳根京子（よしね きょうこ）
1997年2月28日生まれ。東京都出身。2014年放送の連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）に出演すると、翌年には『表参道高校合唱部！』（TBS系）でドラマ初主演を務める。2016年には連続テレビ小説『べっぴんさん』でヒロインを演じると、以降も話題作に多数出演。2025年は『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の2作品で主演を務めた。
引用：「芳根京子」インスタグラム（＠yoshinekyoko）
