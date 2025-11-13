Travis Japan、“思い出の地”アメリカへ！ 7人の貴重な夏休みを追う旅番組、ディズニープラスで来年配信
Travis Japanのトラベルドキュメンタリー番組『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、2026年に「ディズニープラス」で独占配信されることが、現地時間13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された、ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で発表された。それに併せ、ファースト・ルックと特別映像も公開となった。
【写真】貴重な10日間の夏休みを追う！ 『Travis Japan Summer Vacation!!』ファースト・ルック別カット
宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の7人で構成されたグローバルで活躍するアイドルグループのTravis Japan。
2022年3月、メンバー全員でダンス・歌・表現力を磨くために米ロサンゼルスへ留学。同年7月には、アメリカの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』シーズン17に出演し、見事準決勝に進出。圧倒的な実力で観客を魅了した。さらに10月には、メジャーデビューシングル「JUST DANCE!」で全世界配信デビューを果たした。現在は、グループでワールドツアーを開催するほか、ドラマやバラエティなど多方面で各メンバーが躍進している。
本番組では、そんなTravis Japanがさらなる成長とメンバーの絆を深めるため、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、思い出の地であるアメリカを巡る。ワールドツアーを終えた直後のグループにとって貴重な10日間の夏休みに、まだ見ぬアメリカの大自然やカルチャーに触れる旅の中で、彼らがさらけ出す素顔と成長の様子を追いかける。
到着したファーストルックでは、アメリカン・ドリームの象徴である“ルート66”沿いの街・セリグマンや雄大な自然をバックに、自然体の7人が写し出されている。果たして彼らは、この旅を通して何を感じ、どのように成長していくのだろうか――。
さらに併せて公開された特別映像では、「ディズニープラスをご覧の皆さまこんにちは！ Travis Japanです」と7人でTJポーズとともに元気いっぱいにあいさつ。動画では、七五三が番組制作決定を発表し、旅を企画した川島が「Travis Japanの成長と絆を深めることを目的とした旅行を企画しました」と紹介するなど順番に7人がコメントしており、メンバーの絆が感じられる映像に仕上がっている。
グループ愛にあふれた7人の素顔と熱い想いが詰まった『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』。彼らの特別な夏休みに、期待がかかる。
ドキュメンタリー番組『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』は、「ディズニープラス」で2026年に独占配信。
宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の7人で構成されたグローバルで活躍するアイドルグループのTravis Japan。
2022年3月、メンバー全員でダンス・歌・表現力を磨くために米ロサンゼルスへ留学。同年7月には、アメリカの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』シーズン17に出演し、見事準決勝に進出。圧倒的な実力で観客を魅了した。さらに10月には、メジャーデビューシングル「JUST DANCE!」で全世界配信デビューを果たした。現在は、グループでワールドツアーを開催するほか、ドラマやバラエティなど多方面で各メンバーが躍進している。
本番組では、そんなTravis Japanがさらなる成長とメンバーの絆を深めるため、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、思い出の地であるアメリカを巡る。ワールドツアーを終えた直後のグループにとって貴重な10日間の夏休みに、まだ見ぬアメリカの大自然やカルチャーに触れる旅の中で、彼らがさらけ出す素顔と成長の様子を追いかける。
到着したファーストルックでは、アメリカン・ドリームの象徴である“ルート66”沿いの街・セリグマンや雄大な自然をバックに、自然体の7人が写し出されている。果たして彼らは、この旅を通して何を感じ、どのように成長していくのだろうか――。
さらに併せて公開された特別映像では、「ディズニープラスをご覧の皆さまこんにちは！ Travis Japanです」と7人でTJポーズとともに元気いっぱいにあいさつ。動画では、七五三が番組制作決定を発表し、旅を企画した川島が「Travis Japanの成長と絆を深めることを目的とした旅行を企画しました」と紹介するなど順番に7人がコメントしており、メンバーの絆が感じられる映像に仕上がっている。
グループ愛にあふれた7人の素顔と熱い想いが詰まった『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』。彼らの特別な夏休みに、期待がかかる。
ドキュメンタリー番組『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』は、「ディズニープラス」で2026年に独占配信。