【40・50代】に“こそ”推せる！？ 速攻若見え & 今っぽ♡「ウルフレイヤー」

華やな髪の動きと、くびれのあるシルエットが旬な「ウルフレイヤー」。トレンド感と扱いやすさを兼ね備えたウルフレイヤーは、大人女性にこそおすすめしたいヘアスタイルです。今回ご紹介するのは、40・50代に似合うウルフレイヤー。ぜひこちらを参考に、若々しく今っぽい印象にチェンジしてみて。

柔らかな毛流れが女性らしい

肩の位置で外ハネした柔らかな毛流れのウルフレイヤー。ゆるやかなウェーブをプラスすることで、女性らしい印象に仕上がっています。@motoshi_wtokyo_wolfさんは「ハネる長さって実は可愛いんです」とコメント。毛先の自然な外ハネが軽やかさを演出してくれそうです。

扱いやすく朝の時短にもおすすめ

こちらは軽やかな印象でありながらまとまり感あり。広がりやすい髪も、レイヤーを調節することで扱いやすくなりそうです。@kitadani_koujiroさんは「結んでも良し、ワンカールでもお洒落」とコメント。忙しい朝も、簡単なアレンジできちんと感を演出できそうです。

清潔感のある短めウルフレイヤー

「動きのあるプチウルフも人気です」と、@kitadani_koujiroさんはこちらを紹介。レイヤーを入れることで、毛先に動きを付けやすくなりそうです。短めのウルフレイヤーは、すっきりとした首元が清潔感あり。スタイリング次第でカジュアルにもきれいめにもマッチしそうです。

華やかで抜け感のあるミディアムウルフレイヤー

こちらは、ミディアムのウルフレイヤー。顔まわりのレイヤーがフェイスラインをふんわりカバーしながら、全体を華やかに見せてくれそう。動きと立体感のあるヘアスタイルなので、おしゃれな抜け感を演出したい人にもぴったりです。

