レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートが、2日間限定のイベント「クリスマス・ナイト」2025を開催。

レゴランド(R)で過ごすクリスマスの夜が、家族みんなへのプレゼントになり、⼦どもたちの“ワクワク”が最⾼潮に達するイベントです☆

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート「クリスマス・ナイト」2025

料⾦：2,000円（税込）※⼤⼈・⼦ども共通チケット

※年間パスポートプレミアム会員は⼊場無料

※レゴランド(R)・ジャパン・ホテルへ2025年12⽉19⽇(⾦)、20⽇(⼟)に宿泊する方は⼊場無料

開催⽇時：2025年12⽉19⽇(⾦)17時〜21時、12⽉20⽇(⼟) 18時〜21時

会場：レゴランド(R)・ジャパン ※⼀部、運営しない施設もあります（詳細は公式HPで確認ください）

チケット購⼊⽅法：公式ウェブサイトにて2025年11⽉17⽇(⽉)12時より販売開始 ※限定 3,000 枚／⽇

⽇本⼀のキッズリゾートを⽬指すレゴランド(R) ・ジャパン・リゾートが、2日間限定のナイトイベント「クリスマス・ナイト」2025を開催。

2025年12⽉19⽇・20⽇の2⽇間、2025年最後のナイトイベントが実施されます！

各シーズンごとに実施しているナイトイベントでは、限定スペシャルショーをはじめとする3つのコンテンツを実施。

レゴランド(R) ・ジャパンのモデルビルダーを招いたワークショップや、特別にアレンジした限定アクティビティも楽しめます。

「オブザベーション・タワー」はレゴランド(R) ・ジャパンの夜景を⼀望できるスポット。

2025年のクリスマスから新しくイルミネーションが施された“ナイト・キングダム”エリア内の⼈気ジェットコースター 「ザ・ドラゴン」も大興奮のアトラクションです！

ほかにも、あわせて30種類ものアトラクションが楽しめます☆

また、いつもより⻑く夜のレゴランド(R)で過ごせる「クリスマス・ナイト」だからこその楽しみ方も。

2025年初登場のキッズ・イルミネーション「ひかりのおと」や

レゴ(R) デュプロ(R) ブロックのクリスマスツリー（2024年のイメージ）

レゴ(R) デュプロ(R) ブロックのクリスマスツリーなど、家族でゆっくり楽しめます！

クリスマス・ナイト・スペシャルショー

スペシャルショー イメージ

開催時間：20時15分頃〜

会場：ファクトリーエリア

大好評につき、2025年も2日間しか観ることができない「クリスマス・ナイト・スペシャルショー」を再演。

サンタ・ジンジャーブレッドマン・バディ・レベッカが繰り広げる、「クリスマス・ナイト」だけのライトアップショーは、“スノードームの中で巻き起こる特別な夜”がテーマです☆

にかいどうさんのスペシャル・ナイト・ワークショップ！

所要時間：約30分

メイン会場：レゴ(R)・クリエイティブ・ワークショップ

サブ会場：リビルド・ザ・ワールド・センター

※当⽇予約(定員に限りあり)

※両⽇ともメイン会場に⼆階堂満⽒がスペシャルゲストとして来場予定（サブ会場はモニターでの出演）

レゴランド(R)・ジャパンモデルビルダーの⼆階堂満⽒を招いたワークショップを開催。

二階堂氏は、2020年と2025年の2度、レゴ(R) ブロック発祥の地・デンマークのレゴ(R) ハウスにて作品展⽰の経験を持つ実力者です！

「クリスマス・ナイト」2025では「トナカイ」をテーマに、クリスマス感満載なビルド体験を用意。

また、好評につきメイン会場に加えて“サブ会場”を設置して、より多くのゲストが体験できるようになりました☆

ミニランドにかくれたエルフを探そう！

会場：ミニランド

※公式ウェブサイトで答え合わせが可能

⽇本の都市や名所を1,000万個以上のレゴⓇブロックで再現した「ミニランド」は、美しいライトアップで夜も⼤⼈気なエリアのひとつ。

エルフ（イメージ）

「クリスマス・ナイト」2025では、ミニランドの中に隠れた、⼤きさの異なる3種類のエルフを探しながら楽しめるようになっています！

ナイトイベント限定「ペンライト」

価格：3,500円(税込)

販売店舗：フォト・ショップ、ほか

14⾊のLEDが⾳楽に連動して光る「ペンライト」は、ナイトイベントを楽しむ限定グッズ。

「クリスマス・ナイト」2025のスペシャルショーにも必携です☆

クリスマス仕様のシュガードーナツ

価格：850円(税込) ※なくなり次第終了

販売店舗：キッチンカー ナイト・キングダム、オアシス・スナック

ドーナツをツイスト状にして揚げた「シュガードーナツ」は、サクッと⾹ばしく、モチモチ⾷感が特徴のスイーツ。

いちごやピスタチオのパウダーをトッピングして、クリスマス感を演出した特別バージョンで販売されます。

⾒た⽬も楽しいクリスマス仕様のシュガードーナツは、イベント気分を高めるスイーツです！

子どもたちのワクワクが最高潮になる、2日間限定のナイトイベント。

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートの「クリスマス・ナイト」2025は、2025年12月19日・20日の2日間限定開催です！

※内容が予告なく変更になる可能性があります

