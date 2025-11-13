毎年大好評のゴンチャの福袋はフルーツとお茶がテーマ！「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」のオンライン販売スタート
5年目となる毎年大好評のゴンチャの福袋。ファンプログラム「My Gong cha」会員限定で「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」(ゴンチャ オリジナル ハピネスバッグ2026)のオンライン販売が2025年11月18日(火)からスタートする。また、会員ステージがLEGEND / AMBASSADORの人限定で11月12日から先行販売も行われている。
■今回はオンラインと店頭で購入できる
「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」のテーマは「フルーツとお茶」。カラフルで華やかなティータイムを楽しめるアイテムが詰まっている。気になる福袋の中身だが、まずはホットもアイスもOKな「オリジナルグラスマグカップ」。ゴンチャカラーの赤い取っ手がアクセントになっていて、ティータイムにぴったり。
また、今回のテーマに合わせ、ゴンチャ初のお茶とドライフルーツをセットにし、オリジナル巾着に入れた「フルーツティーアソート」も注目。お茶は阿里山ウーロンティー、グリーンルイボスティー、蜜香紅茶の3種。ドライフルーツはマンゴー、オレンジ×ピーチ、レモン×ストロベリーがあり、組み合わせてフルーツティーが楽しめる。
おすすめの組み合わせは、阿里山ウーロンティー＆マンゴー、グリーンルイボスティー＆オレンジ×ピーチ、蜜香紅茶＆レモン×ストロベリーだが、自分の好みにアレンジしてもOK。カップにドライフルーツとティーバッグを入れて熱湯を注いで2分ほどでおいしいフルーツティーができる。
また、フルーツティーをテーマにした「オリジナルバンダナ」も登場。かわいらしい色合いのカラフルな1枚は、ファッションはもちろん、インテリアやキッチンでも使える実用アイテム。華やかなカラーは気持ちを明るくしてくれる。
そして、お正月デザインの「ドリンクフリーチケット」と「トッピングフリーチケット」がそれぞれ5枚入っている。「ドリンクフリーチケット」は好きなドリンク1杯に最大3つまでトッピングができるチケット。約5400円相当で、2026年6月30日(火)までの有効期限となっている。
「トッピングフリーチケット」は好きなトッピングができるチケットで、自分好みのカスタマイズが楽しめるのもうれしい。こちらも有効期限は同じく2026年6月30日(火)。
「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」のオンライン販売は11月18日(火)12時〜27日(木)23時59分。先着順で1人3個まで、なくなり次第終了となる。また、「My Gong cha」会員特典として、「LEGEND / AMBASSADOR」限定で12日より先行販売、一部店舗では2026年1月1日(祝)より販売する。
今年はオンラインと店頭販売での購入チャンスがあるが、いずれも数量限定・先着順となる。気になる人はぜひ早めにチェックしよう。
