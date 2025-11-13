横浜市立金沢動物園の公式Xアカウントが投稿した、サイの「おててないない（香箱座り）」が話題になっている。



【写真】ちょっと斜めからの表情もかわいい～

投稿された画像には、インドサイのナラヤニさんが前足を折り込み、猫のように座っている様子が。貴重なサイの「おててないない」の可愛さは言わずもがな、あまり見ることのないサイの正面のお顔も「笑ってるみたい！」と話題を呼び、投稿は6.6万PVを記録した。



写真を撮影したのは広報担当者で、9月27日のお昼頃このポーズで座っているところを見つけ「いつもと様子が違う…？」とシャッターを切ったそう。飼育展示係インドサイ担当の安藤正人さんに話を聞いた。



――どんな時に見られるポーズですか？



安藤：たまたま香箱座りのようになったんではないかと思います。猫の香箱座りはリラックスした時に見られるそうですが、サイは完全にリラックスすると横倒しで寝るんです。体重が重い動物なので血流が止まりそうですね。展示場の床が柔らかいので座れているのかもしれません。普段は足を投げ出して座っています。野生なら立ち上がりが遅れて大変そうだな…と想像してちょっと心配したりもします。



―― 来場者も見られる可能性はありますか？



安藤：午前中早い時間は餌を食べていて、お昼ごろ座っている事が多いので可能性はあるかもしれません。15時頃になると部屋に帰りたくて歩いていることが多いです。



――これから寒くなりますが、ナラヤニさんの生活に何か変化はありますか？



安藤：暖かい地域の動物なので、冬季は暖房がかかせません。乾燥もするので、保湿のクリームを塗っていますよ。



――座り方以外の、サイを観察する時のおすすめポイントは？



安藤：寝てばかりいる印象があるかもしれませんが、耳を観察してみてください。レーダーのように音のする方をちゃんと確認しています。目はあまり良くないので、聴覚が鋭いんです。



◇ ◇



SNSでは「なんて素敵な表情をしているの！」「サイの真正面ってこんな可愛いのか」「ナラヤニ元気そう」「ますます好きになっちゃう」などの反響が寄せられた。貴重な場面に出会う確率を上げるには、通うのが一番。冬の保湿クリームを塗ったナラヤニさんの様子も楽しみだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）