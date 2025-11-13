自民党と日本維新の会が目指す「衆議院の議員定数1割削減」について、野党側は参議院の予算委員会で高市首相を追及しました。

野党となった公明党の石川議員は、高市首相に対して、新たに連立に加わった維新の主張をそのまま受け入れた根拠を何度も詰め寄りました。

公明党 石川博崇議員

「ちょっと素朴な疑問なんですが、なぜ1割なんでしょう。根拠ありますでしょうか」

高市首相

「これ、日本維新の会から1割という提案をいただきました。身を切る改革第一歩と、1丁目1番地ということでございました」

公明党 石川博崇議員

「言われたからそのまま受け入れた1割っていうのは、適切だと思われたとか」

高市首相

「いや、これが5割とか言われたら受け入れておりません」

公明党 石川博崇議員

「2割だったらどうでしたか」

高市首相

「私もこれ持って帰ったら自民党の中でぼこぼこになるかと思いながら、いろいろ思いをめぐらしましたが、定数削減についてはそれほど多くの国民の方が反対しているわけではなく、むしろ賛同のご意見のほうが多いと承知をしております」

高市首相は「割と納得感の得られる規模ではないか」と述べた一方、根拠の明確な説明はありませんでした。

石川議員がさらに「数字のみが先行し数の根拠が十分に説明されていない」と指摘したのに対して、高市首相は「どのように削減していくかは各党各会派で丁寧に議論をいただくべき」と述べ、理解を求めました。