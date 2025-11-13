サイバー攻撃によるシステム障害が続いているアサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）は１３日、１０月の売上高について、傘下のアサヒ飲料で前年同月の６割程度に落ち込んだことを明らかにした。

アサヒビールは９割超だった。

アサヒＧＨＤでは９月２９日にシステム障害が発生。１０月初めに電話やファクスなど手作業による受注を再開したが、一部の主力商品を優先させている。

アサヒビールは１０月２日に主力の「スーパードライ」を中心に出荷を再開。売り上げ構成の約８割を占める商品で出荷を再開した。一方、アサヒ飲料は１０月３日に主力商品に絞り込んで出荷を再開して順次拡大しており、１０月最終週は売上高が８割程度に回復した。

アサヒグループ食品は、粉ミルクやベビーフードなどから優先的に出荷を再開しており、１０月の売上高は前年の７割超だった。

アサヒＧＨＤはシステム障害を受け、９月の販売概況について公表を見送っていた。同社は「受注・出荷体制は手作業での対応を継続中で、一部制限を設けている。１日も早く通常出荷に復旧できるよう取り組む」としている。