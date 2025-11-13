＜大相撲十一月場所＞◇四日目◇12日◇福岡・福岡国際センター

【映像】一山本が見せた咄嗟の優しさ

前頭七枚目・美ノ海（木瀬）が前頭八枚目・一山本（放駒）を送り出しで下した一番で、行司が“玉突き”で土俵下へ落下するハプニングがあった。まさかの展開に客席から笑いが起こり、「道連れ」「行司さん大被弾」とコメントが寄せられる一方、行司を支える一山本の優しさにも注目が集まった。

立ち合い頭から当たった美ノ海。突き放していこうとする一山本と食らいつく美ノ海が激しい攻防を展開した。最後は一山本の後ろを取った美ノ海が一気に前に出て送り出して勝利した。

一山本は土俵を割る際、行司の木村元基と衝突して“玉突き”で一緒に土俵下へ。予想外の結末に客席からはどよめきと笑いが沸き起こった。だが一山本は咄嗟に手を出して元基を支え、“大事故”を防いでいた。自らも土俵下へ落下した元基だったが、経験豊富なだけあって慌てることはせず、その後、冷静に軍配を上げていた。美ノ海は3勝目、一山本は2敗目。

行司もろとも土俵下へ転落するハプニングに、ABEMAの視聴者は「行司さん大被弾」「元基さんでも避けられないのか」「道連れ」「笑いが起きてるやん」とザワザワ。落下した行司を気づかう一山本の振る舞いに「自分より行司さんを」「行司をハグ山本」「やさしい」と称賛の声も相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）