¸¤¤Î´í¸±¤Ê¡Ø²¼Î¡¡Ù£µÁª¡¡·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÂÐ½èË¡¤Þ¤Ç
¸¤¤Î´í¸±¤Ê¡Ø²¼Î¡¡Ù£µÁª
¸¤¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¶°ø¤Ç²¼Î¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï´í¸±¤ÊÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤â±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤Ê²¼Î¡¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤â²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡¢Â®¤ä¤«¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.¿å¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ
ÆðÊØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É±ÕÂÎ¾õ¤Î¿å¤Î¤è¤¦¤Ê²¼Î¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤Ê¤É¤Î´í¸±¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢´¶À÷¾É¤ä¼À´µ¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿åÍÍÀ¤Î²¼Î¡¤Î¾ì¹ç¤ÏÃ¦¿å¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬¤òÊäµë¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¥É¥¹¹õ¤¤¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
°¦¸¤¤¬²¼Î¡¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¦¤ó¤Á¤Î¿§¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÖ¤¤·ì¤¬ÂçÎÌ¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¦¤ó¤Á¤¬¹õ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥É¥¹¹õ¤¤¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç½Ð·ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤¤Á¯·ì¤Î¾ì¹ç¤ÏÂçÄ²¡¢¥É¥¹¹õ¤¤¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢·ì¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢°ß¡¢¾®Ä²¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉô°Ì¤Î²ÄÇ½À¤âµ¿¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.²¼Î¡¤ÎÉÑÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤
²¼Î¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¦¥ó¥Á¤ò¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃ¦¿å¾É¾õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¦¿å¾É¾õ¤ÏÌ¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´í¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ëÁ°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.3Æü°Ê¾å²¼Î¡¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë
²¼Î¡°Ê³°¤Î¾É¾õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾åµ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢3Æü°Ê¾å²¼Î¡¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤é¤«¤ÎÉÂµ¤¤ä´¶À÷¾É¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÇÆ°ÊªÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢3Æü°Ê¾å²¼Î¡¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²¼Î¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¡Ê¸µµ¤¾Ã¼º¡¢¿©ÍßÄã²¼¡¢ÌÜ¤Î¤¯¤Ü¤ß¡¢Ç¢¤Î²ó¿ô¸º¾¯¤Ê¤É¡Ë¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ãí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5.²¼Î¡¤ÈÆ±»þ¤ËÓÒÅÇ¾É¾õ¤¬¤¢¤ë
²¼Î¡¤ÈÆ±»þ¤ËÓÒÅÇ¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¼À´µ¤ä´¶À÷¾É¤Îµ¿¤¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤âÃ¦¿å¾É¾õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁáµÞ¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´í¸±¤Ê²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Ê²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤ÎÆÈÃÇ¤ÇÍÍ»Ò¸«¤·¤¿¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í¾·×¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë´í¸±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤É¤Ç¤â²¼Î¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¼À´µ¡¢´¶À÷¾É¤Ê¤É´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¾õÂÖ¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¼Î¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤é´í¸±¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤éÂ®¤ä¤«¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)