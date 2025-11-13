元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家、鈴木おさむ氏が13日、X（旧ツイッター）を更新。松本人志が復帰したことで話題の、1日に始まったダウンタウンによる有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）について言及した。

鈴木氏は「DOWNTOWN＋」について報じられた記事を引用。松本が不在のまま放送が続いている日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」について「もしまだ松本さんが『ガキ使』に出演出来ないなら、地上波放送をやめて、ダウンタウンさんが出演する『ガキ使』をここで毎週やってほしい」と要望し、「そしたらすぐに（登録者数）100万いくだろうし。年1『笑ってはいけない』やれば200万いくなと」と、「DOWNTOWN＋」登録者のさらなる増加を推測した。

鈴木氏は3日に都内で行われた主催イベントのあいさつで「DOWNTOWN＋」に触れ、「松本さんが『DOWNTOWN＋』を始めましたが、テレビに対しての、なかなか大きなエンターテインメントのゲームチェンジをするんじゃないかなと思っています」と期待を寄せていた。